El inexplicable mercado del Chelsea de Xabi Alonso

La etapa de Xabi Alonso al mando del Chelsea ya es una realidad. El que fuera entrenador del Leverkusen y del Real Madrid busca devolver al equipo londinense a lo más alto después de una temporada decepcionante, en la que el Chelsea terminó quedando en décima posición tras un final de campaña desastroso, en el que solo ganó en una de las últimas nueve jornadas.

Como viene siendo costumbre desde que llegó al equipo Todd Boehly, el equipo ya está gastando una gran cantidad de dinero en incorporar a nuevos jugadores: este verano ya van 282 millones de euros en seis fichajes, a falta de que se haga oficial el de Lacroix, por el cual pagarán unos 60 millones.

Esto es sorprendente no solo por la gran cantidad de dinero, sino también por el alto número de jugadores que tiene el Chelsea en plantilla: actualmente, Xabi Alonso cuenta con 35 jugadores.

Uno de los movimientos que más ha destacado es el de Morgan Rogers, mediapunta procedente del Aston Villa por el cual han pagado 138 millones de euros, lo que le convierte en el fichaje más caro de la historia del club. Esta incorporación sorprende, pues su posición natural ya está cubierta por la gran estrella del equipo, Cole Palmer. Todo indica que, tal y como ha hecho Tuchel en algunos partidos del Mundial, la idea es que juegue por banda.

Morgan Rogers, firmando con el Chelsea / 'X'

Danny Welbeck y Jordan Henderson, los refuerzos que nadie esperaba

Una de las posiciones que está más sobrepoblada es la de delantero centro, pues tienen seis: Joao Pedro, Nicolas Jackson, Liam Delap, Emmanuel Emegha, Marc Guiu y Datro Fofana. Todo apunta a que no todos se quedarán, pues únicamente Joao Pedro está considerado como intransferible.

Antes de iniciar esta operación salida, el club ya está buscando a un nuevo jugador para reforzar la posición, uno que nadie esperaba: según información del 'Daily Mail', el Chelsea se ha interesado en Danny Welbeck, delantero de 35 años que esta temporada ha marcado 13 goles en Premier League.

Según Fabrizio Romano, Xabi Alonso habría dado su visto bueno a la incorporación para aportar experiencia y veteranía a una plantilla llena de jugadores jóvenes. El Chelsea ya habría empezado a negociar con el Brighton, y desde Londres son optimistas en que el traspaso se puede terminar cerrando.

Welbeck, celebrando un gol con el Brighton en un partido contra el Liverpool / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El periodista italiano también ha informado que Jordan Henderson, centrocampista de 36 años que ha jugado en el Brentford esta última temporada, podría llegar al Chelsea como agente libre. Un fichaje que sería sorprendente no solo por su veteranía, sino también por el hecho de que se lesionó saltando una valla al celebrar el pase a cuartos tras eliminar a México.

Xabi Alonso todavía no ha debutado como entrenador del Chelsea, pero pronto lo hará: mañana a las 11:45 hora española se enfrenta en un amistoso contra el Western Sydney Wanderers Football Club, en el que podrá empezar a probar a sus jugadores.