La inexplicable caída a los infiernos de Walker: ¿Por qué Guardiola lo deja salir?

El caso de Kyle Walker es uno de los 'expedientes X' de este Manchester City. Un futbolista capital para Guardiola en los últimos años que ha acabado saliendo por la puerta de atrás y dejando tras de sí un mal sabor de boca en los aficionados 'Cityzens'. El defensor inglés de 34 años ha sido visto ya en la ciudad de Milán a la espera de la oficialidad de su traspaso al conjunto dirigido por Sérgio Conceiçao en calidad de cedido hasta final de temporada con opción de compra no obligatoria de 5 millones y un contrato hasta 2027. Su vinculación con el City terminaba en junio de 2026.

Tras ocho temporadas en Mánchester, una de las leyendas vivas del club se marcha. Como reconoció el propio Guardiola en rueda de prensa, Walker pidió expresamente buscar opciones para salir del club este mercado de invierno, y lo ha acabado consiguiendo. Es el principio de un final agridulce para un jugador que la pasada temporada vivió uno de sus mejores momentos tanto a nivel físico como futbolístico, siendo una pieza clave en el esquema y un corrector fundamental para la idea de Pep en defensa. Sin embargo, sólo un año después hemos visto la peor versión de un Walker completamente desfasado, irreconocible en su juego y en su capacidad de imponer su poderío frente a los rivales. Era un azucarillo que se deshacía con demasiada facilidad.

EL SEGUNDO 'CULPABLE' JUNTO A RODRI

Mucho se ha hablado (y con razón) de la enorme influencia de Rodri en el juego del Manchester City y de la repercusión negativa de su baja de larga duración, que ha dejado un cráter enorme en el centro del campo, pero la 'desaparición' de Kyle Walker es igual o casi más grave que la del español. Con el inglés mostrando un nivel radicalmente distinto al de la pasada temporada, Guardiola ha perdido la baza que le permitía arriesgar con su fútbol ofensivo y tener la conciencia tranquila sabiendo que tenía a un 'pitbull' dispuesto a corregir cualquier error de sus compañeros y de frenar en carrera a hombres como Vinicius o Luis Díaz.

El jugador quiere terminar su carrera en el extranjero / Perform

Entre los problemas físicos y su pérdida de velocidad evidente en carrera, ha salido muy señalado en los 18 partidos que ha disputado esta temporada. Ha obligado a Guardiola a apostar por hombres como Manuel Akanji o Matheus Nunes en la posición del lateral derecho, pese a que uno sea central y el otro teórico centrocampista. El canterano Rico Lewis tampoco parece preparado (todavía) para asumir el rol de titular. Como quedó reflejado en el partido de Champions ante el PSG, la ausencia de Walker ha provocado que el flanco derecho sea uno de los puntos más débiles de este City.

¿POR QUÉ LO DEJA SALIR GUARDIOLA?

Conviene eximir de toda culpa a Guardiola de esta situación. Así como logró frenar la marcha de Walker en agosto de 2023 cuando el lateral de Sheffield tenía apalabrado su fichaje por el Bayern, un movimiento lógico teniendo en cuenta su importancia y nivel en aquel entonces en el equipo, ahora no ha tenido más remedio que aceptar su petición. Probablemente el de Santpedor sea consciente de que no hay manera de recuperarle para la causa y que lo mejor es que salga cedido, con la más que probable marcha definitiva en caso de activarse la opción de compra o como agente libre el próximo verano.

Kyle Walker vivió un regreso complicado / @City_Xtra

Cuando Guardiola deja marchar a un futbolista, es señal de que en el club tienen claro de que no puede dar ese 'plus'. A excepción de casos que no han salido bien como el de Cole Palmer, ejemplos como el de Ilkay Gündogan (aunque acabó marchando), Eric Garcia, Ferran Torres, Raheem Sterling o Gabriel Jesus demuestran la lógica aplastante de esta teoría.

A sus 34 años, y tras toda una vida en el fútbol inglés (Northampton, Sheffield United, Tottenham, QPR, Aston Villa, Tottenham y Manchester City), Kyle Walker probará mejor suerte en el 'Calcio' con un Milan que tiene en sus filas a otros tres ingleses (Tammy Abraham, Fikayo Tomori y Loftus-Cheek). Según apuntan desde Italia, podría entrenarse la próxima semana y estar listo para debutar el próximo 2 de febrero en el derbi ante el Inter.