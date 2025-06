Las incógnitas del futuro de Jonathan David

Es curioso. De copar las portadas deportivas a pasar al completo anonimato. "Cada historia tiene un principio y un final", así se despedía el bueno de Jonathan David el pasado miércoles 14 de mayo del club que apostó por él en su momento y le brindó la oportunidad de convertirse en el futbolista que es a día de hoy. Un Lille que festejó todas y cada una de las 109 dianas que convirtió en el último lustro. Rápidamente se le vinculó con el Barça, "el equipo con el que crecí", según relató el canadiense en una entrevista con 'The Athletic' en noviembre, pero parecía que el Nápoles era el mejor ubicado para pagar esa elevada ficha de aproximadamente 10 millones brutos anuales.

SE ESFUMÓ

Sin comerlo ni beberlo, ha desaparecido del mapa. Se ha esfumado de las quinielas que le situaban en Italia o, incluso, Inglaterra. Estaba listo para revolucionar el mercado. El Pierre-Mauroy le despidió con honores en el último partido del curso contra el Stade Reims, ovacionado por la que había sido su afición este último lustro y arropado por sus compañeros.

Jonathan David deja huella en el Lille / @Ligue1_ENG

Entró a escena el campeón del 'Scudetto', necesitado de un '9' - pese a contar con Romelu Lukaku -, tras la baja de Victor Osimhen, prestado al Galatasaray y que tendría los días contados en el sur de Italia. Eso sí, no se podía desestimar a cualquier club de la Premier League, pues su músculo financiero podía marcar diferencias en una posible incorporación.

A un tipo como él, a quien se le caen los goles (109 en 233 partidos), no iban a faltarle ofertas. Incluso, le caerían del cielo. Pues, para la sorpresa de muchos, Jonathan David, que el próximo 30 de junio será oficialmente agente libre, aún no tiene a dónde ir. Es decir, que no hay especulaciones sobre cuál puede (o pueden) ser su próximo destino.

SE 'REFUGIA' EN CANADÁ

Por ahora, se encuentra en plena concentración con Canadá, a priori una de las selecciones candidatas a la Copa de Oro de la Concacaf, pese a que el punta "no creo que lleguemos como favoritos", tal y como aseguró en la previa del duelo contra Honduras que terminó en un abultado 6-0 a favor de los canadienses.

Jonathan David: movilidad, versatilidad y una gran capacidad asociativa / X

De hecho, es el futbolista con mayor valor de mercado en el torneo, con una tasación de 45 millones de euros, según 'Transfermarkt'. Supera, así, al mexicano Santiago Giménez, valorado en 37 millones de euros.

¿CON MOURINHO?

Sin embargo, la pregunta del millón es, ¿hay algún equipo que haya pujado por él? Pues según el periodista turco Sercan Hamzaoğlu, el Fenerbahçe de José Mourinho está seriamente interesado en el delantero canadiense. E, incluso, el subcampeón turco habría enviado una oferta al club de la Alta Francia. También se baraja la opción de Jhon Durán, prácticamente recién llegado a Al Nassr. El técnico luso pierde a un Edin Dzeko que será futbolista de la Fiorentina en cuestión de horas y cuenta con Youssef En-Nesyri y Cenk Tosun en la punta del ataque.