Al-Hilal sueña con llevarse a una de las grandes estrellas de Europa

El fútbol saudí sigue creciendo mercado tras mercado a puro golpe de talonario. Con la gran inversión realizada por los cuatro principales clubes de Arabia, Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli y Al Ittihad, cada vez más estrellas del fútbol europeo recalan en conjuntos del país asiático, renunciando así al máximo escaparate futbolístico a cambio de una mayor retribución económica.

En este sentido, tras solo haber logrado ganar la King's Cup en la pasada campaña, Al Hilal busca reforzar su plantilla para poder competir por cotas más altas. Después de haber cerrado la incorporación de Crysencio Summerville a cambio de 64,5 millones de euros, el club de la Saudí Pro League estaría lejos de conformarse y ya buscaría incorporar a una de las grandes estrellas del fútbol europeo, en lo que podría suponer un gran golpe de efecto.

Luis Díaz, el objetivo soñado

Con el extremo neerlandés ya anunciado, Al Hilal querría reforzar aún más su línea ofensiva, ya que se espera que Karim Benzema pueda salir en el presente mercado. De hecho, se ha informado de que, a modo de presión, los saudíes podrían plantearse no inscribirle para los partidos de liga, en una medida que ya aplicaron con Darwin Núñez al estar limitadas las fichas para jugadores extranjeros.

Luis Díaz, goleador y asistente ante Uzbekistán / Isaac Esquivel / EFE

Según información del periodista italiano Gianluigi Longari, Luis Díaz sería el gran sueño, aunque la operación se antoja complicada. El extremo colombiano puso fin el pasado verano a su etapa en el Liverpool al fichar por el Bayern de Múnich de Vincent Kompany a cambio de 70 millones de euros. Con el conjunto muniqués su nivel no ha podido ser mejor, ya que entre todas las competiciones 'Lucho' anotó 26 goles y repartió 19 asistencias en 51 encuentros, logrando por el camino proclamarse campeón de Bundesliga, Copa y Supercopa, además de alcanzar las semifinales de la UEFA Champions League. Después, ya con Colombia, el delantero no pudo ayudar a su selección a clasificar a cuartos y, tras anotar un gol y repartir una asistencia, vio cómo Suiza ponía fin al sueño 'cafetero' en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora, con contrato hasta 2029, parece difícil imaginar que los bávaros estén dispuestos a dejarle salir, aunque, como suele suceder cuando Arabia Saudí está implicada, el dinero no debería suponer un problema para que se lleve a cabo el movimiento.