Guardiola se interesa por Neymar

El técnico del Manchester City ha preguntado directamente al jugador sus pretensiones de cara al próximo mercado de fichajes Aunque su salida a la Premier League es complicada, el astro brasileño tiene un pie fuera del Parque de los Príncipes

El París Saint-Germain sigue buscando fórmulas para cuadrar la salida de Neymar Jr. Aunque el contrato entre jugador y club les vincula hasta junio de 2027, el combinado parisino tiene claro que tener al astro brasileño en plantilla es prácticamente insostenible, tanto por las lesiones como por el sueldo en relación a los partidos disputados. Además, no hay nada de feeling con la afición.

En medio de todo el revuelo sobre su futuro, el Manchester City se ha sumado a los clubes con cierto interés para incorporarle, como son Chelsea y Manchester United. En este caso, ha sido directamente Pep Guardiola quien ha preguntado al nacido en Mogi das Cruzes sobre sus pretensiones de cara a la próxima ventana del mercado de fichajes, tal como asegura L'Équipe.

El técnico de Santpedor siempre ha sido uno de los principales valedores del talento del futbolista brasileño, alabándole como uno de los mejores jugadores del mundo, y esta puede ser una oportunidad de mercado para el conjunto citizen. Desde Francia, aunque confirman el interés, indican que hay poca probabilidad que se produzca el fichaje por un club de la Premier.

Sea como sea, Neymar sigue fuera de los terrenos de juego recuperándose de la operación de ligamentos en el tobillo, que le mantendrá apartado hasta inicios de agosto. El estado que mantuvo antes de la lesión invitaba a pensar en ser un gran año en el Parque de los Príncipes, con 13 goles en 20 partidos de liga. Aun así, las lesiones recurrentes no le permitieron mantener la regularidad que el PSG pide a gritos para mantenerle en plantilla.

Aunque parezca mentira, el futuro del jugador de 31 años no lo decidirá él, puesto que la última palabra la tendrá Nasser Al-Khelaïfi, que en caso de no llegar una buena oferta se remitirá al contrato hasta 2027; la fórmula exacta para que unos y otros queden en paz aun no existe o, al menos, ni club ni jugador la han encontrado.