Goretzka se descarta: "No me he puesto en contacto con Hansi Flick"

El futuro de Leon Goretzka se encuentra completamente en el aire. El centrocampista alemán, que finaliza contrato con el Bayern de Múnich el próximo mes de junio, ha comenzado a sonar con fuerza en las últimas semanas como posible refuerzo de varios clubes de primer nivel, entre ellos el Atlético de Madrid e incluso se le relacionó con el FC Barcelona.

Y fue el propio jugador quien abrió la puerta a salir del Bayern de Múnich en este mercado de fichajes invernal en una entrevista al medio alemán 'Zeit': “Es una posibilidad, por supuesto”. “Soy consciente de que en Múnich estoy en una zona de confort. Dar un paso fuera también sería un paso para mi desarrollo personal. Conocer algo nuevo enriquecería mi vida”, agregó.

Leon Goretzka con la camiseta de la selección alemana / @leon_goretzka

En medio de la creciente rumorología sobre su futuro, el centrocampista decidió aclarar públicamente las informaciones que lo situaban en la órbita del FC Barcelona y apuntaban a un presunto contacto directo con Hansi Flick. El propio futbolista fue tajante al desmentir esas versiones: “He leído que supuestamente me habría puesto en contacto con Hansi Flick. Puedo desmentirlo aquí y ahora”. En la misma línea, quiso cerrar cualquier especulación al respecto. “No, algo así no es necesario. Y no quiero que suene arrogante”, afirmó.

Aunque evitó mencionar nombres concretos, el mediocampista alemán sí ofreció pistas sobre el perfil del club que busca para su próximo desafío. “Quiero jugar en un club con ambiciones, que tenga un plan en el que se necesiten mis cualidades. Sobre todo quiero contagiar a mis compañeros y llevar a un equipo a otro nivel”. El futbolista subrayó además la importancia del carácter competitivo en su carrera: “En el fútbol todo gira en torno a ganar. Ese objetivo me lo han inculcado durante los últimos ocho años de manera constante”.

Leon Goretzka no pudo terminar el partido por lesión / EFE

En ese contexto, el internacional alemán no cerró la puerta a emprender una nueva aventura en cualquier liga. “Tengo tiempo. Escucharé todas las opciones y las sopesaré bien. Me ilusionan las conversaciones que se van a producir”. No obstante, dejó claro que considera fundamental que el Bayern de Múnich actúe con “honestidad” y “confidencialidad” durante las negociaciones. “Me decepcionaría que conmigo pasara lo mismo que con Thomas Müller”, finalizó.

Sin embargo, todo apunta a que vería con buenos ojos una eventual llegada al Atlético de Madrid en este mercado invernal.