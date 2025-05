Giro inesperado con De Bruyne

Kevin De Bruyne disputó sus últimos minutos como 'cityzen' en el duelo liguero contra el Fulham de la jornada 38 de la Premier League. El centrocampista belga tan solo jugó cinco minutos en lo que se convirtió en su despedida del Manchester City.

Después de una brillante etapa en el conjunto inglés, De Bruyne, que no disputará el Mundial de Clubes, dice adiós al club que lo catapultó a la élite del fútbol. Sobre todo de la mano de Pep Guardiola, el belga dio un paso adelante para situarse entre los mejores jugadores de la actualidad.

X

"Mánchester es mi hogar. Es donde nacieron estos chicos. Vine aquí con mi esposa para quedarme mucho tiempo. No esperaba quedarme aquí 10 años y hacer lo que hemos hecho como club. Lo hemos ganado todo, hemos hecho que la ciudad y el club sean más grandes. Quise jugar con creatividad, pasión y disfrutar del fútbol. Espero que todos lo hayan disfrutado. Todos me han impulsado muchísimo, tanto dentro como fuera del club, para que sea la mejor versión de mí mismo", expresó.

Pero ya se acabó. Con 33 años todavía tiene mucho fútbol que regalar y su futuro es uno de los temas propios en los últimos días. Apuntaba a que De Bruyne firmaría por el Nápoles para emprender una nueva aventura en el fútbol italiano, o incluso se le ha relacionado en varias ocasiones con la MLS. Sin embargo, su futuro podría dar un giro totalmente inesperado.

De Bruyne se despide del Etihad / X

Según apunta 'The Independet', todo podría dar un vuelvo, ya que el futbolista belga no descartaría continuar en la Premier League de la mano de otro equipo. Esta información señala que aún no ha tomado una decisión. De Bruyne se reunió 25 minutos con el presidente y dueño del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, pero el acuerdo no está tan cerca como parecía.

El portal inglés incluso apunta un interés del Liverpool para hacerse con sus servicios, en lo que sería un cambio de guion totalmente inesperado. Por ahora, lo que está claro es que el centrocampista belga todavía no ha cerrado donde continuar con su carrera, aunque parece claro que quiere seguir en la élite del fútbol europeo.