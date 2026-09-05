El futuro de Alaba apunta a Italia

El Real Madrid anunció el pasado 22 de mayo que Alaba no continuaría en el conjunto blanco una vez finalizada la temporada. El austríaco cerró así una etapa de cinco años en el Santiago Bernabéu, en la que disputó 132 partidos y conquistó varios títulos, entre ellos dos Champions League.

Ahora, ya como agente libre, su nombre vuelve a aparecer en el mercado italiano. El 'Corriere dello Sport' apunta a Milan y Juventus como posibles destinos para el futbolista, cuyo perfil y experiencia internacional continúan siendo atractivos pese a los últimos problemas físicos vividos como jugador del Real Madrid.

De hecho, el AC Milan ya había valorado la posibilidad de fichar a Alaba como agente libre durante este verano, aunque finalmente no dio el paso. En el caso del Inter, la situación es algo diferente. El club también tenía al austríaco en su radar, pero como una alternativa dentro de una lista más amplia de centrales para reforzar la defensa tras las salidas de Acerbi y De Vrij.

No es, además, la primera vez que Alaba aparece relacionado con el Inter. Meses atrás, el jugador también había sido ofrecido al club, aunque la operación no terminó de convencer a la entidad italiana. Su elevada edad y las dudas sobre el coste de la operación, especialmente en términos de salario, hicieron que el Inter priorizara otras alternativas y mantuviera su apuesta por rejuvenecer la plantilla.

Noticias relacionadas

En las últimas horas, apuntan en Italia que Roma y Lazio se han sumado a la lista de clubes italianos vinculados con Alaba. Pero, por el momento, el defensa, de 34 años, continúa por tanto valorando sus opciones como futbolista libre. Ahora, el austríaco deberá decidir cuál será su próximo destino después de una década y media entre Bayern y Real Madrid...