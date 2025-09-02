Varios futbolistas interesantes que aún pueden fichar por algún equipo

El pasado 1 de septiembre cerró el mercado de fichajes veraniego en las grandes ligas. Como siempre, el último día tuvo sorpresas de última hora, confirmaciones esperadas y operaciones que, sobre la bocina, no se pudieron dar. Sin embargo, si alguna dirección deportiva aún no tuvo tiempo de terminar todos los deberes, puede hacerlo con una vieja confiable: los agentes libres.

Los futbolistas que no están vinculados a ningún equipo pueden firmar libres por cualquier club del mundo y en el momento que quieran. Aunque se tienda a pensar que, llegados a septiembre, los que siguen sin jugar para ningún club no pueden servir para la élite, lo cierto es que a día 2 de septiembre aún hay futbolistas interesantes para firmar en distintas posiciones. Los repasamos a continuación.

Bajo palos hay opciones de todos los tipos. Desde porteros más jóvenes como Fran Vieites, de 26 años, que disputó 16 partidos la temporada pasada con el Real Betis repartidos entre Liga, Copa y Conference League, o alternativas más veteranas para proyectos más a corto plazo. Fraser Forster (37 años), Rui Patrício (37) o Vicente Guaita (38) pueden servir de ejemplo.

Cinco propuestas en la portería Fran Vieites (26 años): 2 millones de euros de valor de mercado Arthur Desmas (31 años): 1,2 millones de euros de valor de mercado Fraser Forster (37 años): 1 millón de euros de valor de mercado Fernando Pacheco (33 años): 800 mil euros de valor de mercado Tomas Vaclik (36 años): 400 mil euros de valor de mercado

Fran Vieites con la camiseta del Real Betis / Real Betis

Para la retaguardia, en la agencia libre quedan futbolistas de nivel para todas las posiciones. Takehiro Tomiyasu, ex del Arsenal y con un valor de mercado de casi 20 millones de euros, es sin duda el más reconocido. También hay exjugadores de la Premier con bastante cartel, como Kurt Zouma o Sergio Reguilón.

Cinco propuestas para el lateral derecho Takehiro Tomiyasu (26 años): 18 millones de euros de valor de mercado Rick Karsdorp (30 años): 3 millones de euros de valor de mercado Joshua Brenet (31 años): 2,5 millones de euros de valor de mercado Léo Dubois (30 años). 2 millones de euros de valor de mercado Javier Manquillo (31 años). 1 millón de euros de valor de mercado

Tomiyasu, un jugador importante en la pizarra de Arteta / Daniel Hambury / EFE

El jugador español del Tottenham, Sergio Reguilón, besa el trofeo conseguido por su equipo en la final de la Liga Europa que Tottenham Hotspurs y Manchester United han disputado este miércoles en el estadio de San Mamés, en Bilbao / LUIS TEJIDO / EFE

Cinco propuestas para el lateral izquierdo Sergio Reguilón (28 años): 6 millones de euros de valor de mercado Jamal Lewis (27 años): 2,5 millones de euros de valor de mercado Juan Bernat (32 años): 2 millones de euros de valor de mercado Jordan Amavi (31 años): 1,5 millones de euros de valor de mercado Benjamin Mendy (31 años): 1 millón de euros

Cinco propuestas para el centro de la zaga Kurt Zouma (30 años): 10 millones de euros de valor de mercado Pawel Dawidowicz (30 años): 2,5 millones de euros de valor de mercado Daniel Amartey (30 años): 2,5 millones de euros de valor de mercado Raúl Albiol (39 años): 1 millón de euros de valor de mercado Ivan Ordets (33 años): 1 millón de euros de valor de mercado

En la medular hay jugadores de todos los perfiles: desde pivotes hasta mediapuntas, más técnicos o físicos... Sin duda, la gran joya de la corona es Josh Brownhill, clave en el ascenso del Burnley a Premier League con 18 goles y 6 asistencias en 44 duelos.

Cinco propuestas para el centro del campo Josh Brownhill (29 años): 14 millones de euros de valor de mercado Josh Dasilva (26 años): 5 millones de euros de valor de mercado Christian Eriksen (33 años): 4 millones de euros de valor de mercado Miralem Pjanic (35 años): 2 millones de euros de valor de mercado Ianis Hagi (26 años): 1,5 millones de euros de valor de mercado

Josh Brownhill, futbolista del Burnley / TPFA

Para las bandas, también hay piezas de distintas funciones. Desde futbolistas más técnicos hasta otros más veloces y enérgicos. Zurdos, diestros y con experiencia en distintas ligas. Quizás, el más 'goloso' es Hakim Ziyech, que a sus 32 años podría regresar a Europa tras su breve paso por Qatar.

Cinco propuestas para las bandas Hakim Ziyech (32 años): 4,5 millones de euros de valor de mercado Marko Pjaca (30 años): 2,7 millones de euros de valor de mercado Lorenzo Insigne (34 años). 1,8 millones de euros de valor de mercado Nathan Redmond (31 años): 1,5 millones de euros de valor de mercado Anwar El Ghazi (30 años): 1,2 millones de euros de valor de mercado

Ziyech celebrando uno de sus dos goles ante el United / EFE

Finalmente, en la punta de ataque también hay opciones que podrían encajar en algunos equipos de las cinco grandes ligas. El mejor valorado es Kelechi Iheanacho, ex de Manchester City y Leicester City, entre otros equipos.

Cinco propuestas para la delantera Kelechi Iheanacho (28 años): 4,5 millones de euros de valor de mercado Emmanuel Dennis (27 años): 2,5 millones de euros de valor de mercado Karl Toko Ekambi (32 años): 2 millones de euros de valor de mercado Wissam Ben Yedder (35 años): 2 millones de euros de valor de mercado Patrick Bramford (31 años): 2 millones de euros de valor de mercado

Iheanacho, exjugador del Sevilla / EFE

Ahora, la pregunta es cuántos de ellos acabarán encontrando equipo en los próximos días. ¿Tendrán una oportunidad en las grandes ligas? ¿Podrán jugar en Europa? ¿Deberán buscarse una aventura más exótica? Solo el tiempo tiene la respuesta.