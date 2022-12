Frenazo a las 'palancas': Las ocho nuevas normas de LaLiga para el mercado de fichajes

Ante la "moda" de las palancas que inició el Barça, LaLiga limita esta vía como recurso En el mercado de fichajes invernal se estrenarán ocho cambios de las reglas

El mercado de fichajes está al caer, pero para este mercado invernal LaLiga impondrá nuevas reglas. El cambio más significativo afecta a las palancas a las que el Barça había recurrido para el mercado de fichajes del pasado verano.

El nuevo control económico busca que los clubes no gasten más de lo que ingresan. A los clubes no se les prohibirá accionar palancas, pero LaLiga no aceptará el dinero extraordinario que los conjuntos consigan de ellas con la finalidad de fichar a nuevos futbolistas.

Estos son los ocho cambios en el mercado:

Limitación de la venta de activos esenciales: Los clubes no podrán vender uno de sus bienes o derechos esenciales (estadio, por ejemplo) para el desarrollo de su actividad para ampliar su límite salarial.

Las palancas "a lo Barça" se reducen: Los clubes podrán vender bienes o derechos (por ejemplo, audiovisuales o de merchandising, activos o derechos que ya son habituales en los presupuestos de los clubes), pero siempre y cuando el valor del mismo por cada temporada no supere el 5% de la cifra del negocio del equipo. En caso de superar este porcentaje, el dinero extra que obtuviera, no les valdría para realizar nuevos traspasos, ni tampoco para salarios.

La palanca sin restricción: Cuando un equipo saca una nueva línea de negocio (como la reforma de un estadio), como esta es una nueva fuente de ingresos, podría venderla y activar la palanca sin la restricción del 5%.

Recompra de palancas: La recompra de un activo vendido para sacar ventaja y ampliar el límite salarial será penalizada e impedirá sacar ventaja de esta vía.

Ingresos extraordinarios: LaLiga pedirá que los clubes tengan la seguridad de poder pagar durante dos temporadas a los futbolistas fichados para asegurarse que, tras la venta de un futbolista por encima de las cantidades que están habituados o tras la venta de un activo de forma extraordinaria, no se cause un caos en el límite salarial de la siguiente temporada. Para ello, se requerirá un plan de tesorería.

La venta de futbolistas, más "light": Los clubes que vendan o rescindan el contrato de un jugador a un precio menor del que marca, no le afectará en el límite salarial. El impacto del salario por campaña será por temporada, no se deberá asumir el dinero restante de golpe aunque el jugador haya sido vendido. De este modo, se evita que la situación económica del club le impida fichar o dejar salir a jugadores con los que no cuentan.

Del 1/4 al 40%: Hasta ahora, los clubes solo podían gastar un euro por cada cuatro ahorrados (lo conocido como la regla del 1/4, o 1/3 para los jugadores franquicia). A partir de ahora, será un 40%. De la cantidad ahorrada, los clubes podrán gastar casi la mitad. Para ello, deberán presentar un plan de tesorería para los próximos años. Según el ahorro conseguido, se podría firmar a un jugador por 1 o más temporadas, dependiendo de la garantía de su salario para las próximas campañas.

Aumento de salario del 25%: Solo se permitirá firmar un aumento de salario del 25% como máximo para controlar las cuentas más allá de una temporada vista. Esta restricción afectará a los clubes excedidos en Primera División y a todos los conjuntos que militan en Segunda con la finalidad de regatear el límite salarial.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, advirtió en septiembre al presidente del Barça, Joan Laporta, que la vía utilizada para fichar durante el pasado verano no se podrá repetir la próxima temporada. “Lo que ha gastado en plantilla este año es imposible que lo haga el que viene”. Además, avisó que el conjunto azulgrana debería reducir su límite salarial de los 656 millones de euros a los 400M.

Las palancas utilizadas por el Barça hacen un efecto positivo inmediato, pero hay un efecto boomerang que a largo plazo afectará negativamente a la entidad, le devolverá el mismo problema ya que el dinero que entrará al club será menor y el límite salarial deberá disminuir también.