Florian Wirtz responde a los rumores sobre su futuro

La explosión repentina de Florian Wirtz esta temporada ha ubicado al mediapunta alemán como uno de los jugadores más codiciados de todo el mercado. La estrella del Bayer Leverkusen está en la agenda de los mejores equipos del mundo, que siguen atentos a su situación para intentar abordar su millonaria llegada.

De la mano de Xabi Alonso, el mediapunta alemán ha saltado al estrellato convirtiéndose en una de las grandes referencias del equipo alemán esta histórica temporada. Wirtz se ha consagrado como la gran estrella de un equipo de leyenda, que ha conquistado el doblete en Alemania terminando con la dinastía inacabable del Bayern de Múnich.

Su estelar rendimiento lo ha colocado como uno de los jugadores mejor valorados del mercado. El Bayer Leverkusen es conocedor de que no son pocos los equipos que siguen la pista del alemán, que apunta a ser uno de los líderes de la nueva generación de jugadores que está por tomar el relevo.

La piedra angular del proyecto de Xabi Alonso

La presencia del alemán es imprescindible en los planes a futuro del equipo de las aspirinas, que centra ahora sus esfuerzos en retener a Florian Wirtz este mercado de fichajes. Su precio de salida es desorbitado, aunque parece que tampoco tendrán que preocuparse después de las últimas declaraciones del alemán a Sky Sport.

El jugador fue preguntado por una posible salida del Bayer Leverkusen este mismo verano, aunque su cabeza parece que no está centrada en esas cosas: "Todo el mundo conoce mi contrato. Ahora no es el momento de hablar de eso", respondió. Xabi Alonso parece que podrá seguir contando con su estrella la próxima temporada: "Definitivamente, me lo estoy pasando muy bien en Leverkusen, me siento bien. Mi mente está 100% centrada en la Eurocopa", aseguró. Unas declaraciones que parecen cerrar la puerta a una posible salida... al menos por ahora.