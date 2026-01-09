Fichan a un jugador y Sarri ni siquiera sabe quién es: "No lo conozco, no sé qué decir de él"

El mercado de fichajes siempre nos deja momentos que rozan el surrealismo, con decisiones inesperadas, rumores disparatados y fichajes que nadie parecía esperar. Cada ventana de transferencias se convierte en un espectáculo imprevisible que mantiene a aficionados y expertos en constante asombro. Y esta vez no ha sido diferente.

La Lazio hizo oficial el pasado jueves la incorporación de Petar Ratkov. El delantero serbio, de 22 años, puso fin a su etapa en el RB Salzburgo para iniciar una nueva aventura en el conjunto italiano. El atacante nacido en Belgrado dejó como balance 22 goles y 15 asistencias en los 99 encuentros oficiales que disputó con el club austríaco.

Sin embargo, lo más curioso de este fichaje se presentó cuando le preguntaron por esta incorporación a Maurizio Sarri, técnico de la Lazio. A preguntas de DAZN, el entrenador italiano reconoció no conocer a este jugador: "No conozco a este jugador. Los demás que trabajan en este club probablemente lo conocen mejor que yo. Pero, siendo sincero, no sé qué decir de él".

Y volvió a insistir en que no conocía a este nuevo jugador de la Lazio. "No lo conozco, no sé quién es, y es normal, porque no tengo tiempo para ver la liga austriaca. No es casualidad que los clubes tengan siete u ocho ojeadores que siguen las ligas, en el Chelsea había 30", apuntó.

El club capitalino atraviesa un mercado invernal marcado por una auténtica sangría de salidas, consecuencia directa de la delicada situación económica que arrastra la entidad. En ese contexto, las palabras de Sarri reflejan el evidente desgaste y la frustración del técnico tras la marcha de varios futbolistas, una lista de bajas a la que se suma también Matéo Guendouzi, quien pone rumbo al Fenerbahçe a cambio de una operación cercana a los 30 millones de euros