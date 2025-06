Un fichaje millonario sin precedentes por el hermano de Bellingham: "No tenemos ninguna duda"

La bomba acaba de explotar. Tras mucha incertidumbre, el futuro de Jobe Bellingham se ha resuelto tras el anuncio del Borussia Dortmund este 10 de junio de 2025: a sus 19 años, el hermano menor de los Bellingham abandona el Sunderland (equipo recién ascendido a la Premier League) para tomar el mismo camino que Jude y embarcarse en la aventura de la Bundesliga. Por un traspaso récord, por cierto.

El conjunto inglés ha comunicado el adiós de Jobe en un anuncio que destacaba el valor de la operación: es el traspaso más caro de la historia del Sunderland. Los 'Black Cats' ingresarán 33 millones de euros + 5 millones en variables, además de un porcentaje del 15% por una futura venta. Un negocio redondo para un club recién ascendido a la Premier (con el espaldarazo financiero que eso conlleva) y que tenía claro que acabaría vendiendo a Jobe tarde o temprano.

EL MISMO FICHAJE QUE HACE CINCO AÑOS

Así, el Borussia Dortmund 'repite' la misma operación con el hermano menor casi cinco años después del fichaje de Jude Bellingham procedente del Birmingham City. En aquel entonces, el actual futbolista del Real Madrid dejó 25 millones de euros en caja (también una venta récord para el conjunto inglés). Explotó en Dortmund, y tres temporadas después puso rumbo a Madrid por un traspaso de 103 millones de euros: es decir, el Dortmund generó un beneficio de 78 millones. Un club formador y claramente vendedor que va siempre en busca de estos márgenes de ingresos que busca repetir la misma fórmula exitosa con Jobe. Habrá que ver si les sale bien la apuesta.

Con 188 cm (Jude mide dos centímetros menos) y unas piernas larguísimas que le permiten volar por encima de sus rivales, tiene la zancada y el liderazgo por bandera y una potencia para el disparo que ya es marca de la casa. Su segunda temporada completa con el Sunderland la cerró con 4 goles y 3 asistencias y el premio al jugador joven de la Championship, con el premio del ascenso en la final del playoff, demostrando su enorme potencial tras pasar previamente por el primer equipo del Birmingham City entre la 21/22 y la 22/23.

La aventura del Borussia Dortmund comienza hoy para Jobe, un joven futbolista con toda la carrera por delante y muchísimo que demostrar. Lo único que tendrá que hacer para triunfar en la élite es conseguir que su talento se imponga al peso de su apellido, a las comparaciones constantes (serán cada vez más) y al elevadísimo precio de traspaso que ha pagado el conjunto alemán por él. Tras firmar su contrato hasta junio de 2030, el internacional Sub-21 con Inglaterra ha posado con su nueva camiseta y se ha presentado ante su nueva afición.

"Estoy muy feliz de ser jugador del Borussia Dortmund y de luchar por títulos junto a este gran club. Quiero contribuir a celebrar éxitos con esta gran afición y trabajaré en mí mismo y por el equipo cada día. Estoy muy feliz de vestir la camiseta negra y amarilla en el Mundial de Clubes", dijo Jobe Bellingham en su presentación.

Lars Ricken, director deportivo del Dortmund, declaró: "Jobe es un futbolista de gran talento con una madurez e inteligencia impresionantes sobre el terreno de juego para alguien tan joven. No tenemos ninguna duda de que encaja a la perfección con nuestra filosofía de desarrollar jóvenes talentos y darles la oportunidad de mejorar y consolidarse al máximo nivel".

EL MENSAJE DE DESPEDIDA DE JOBE

"Querido Sunderland:

Es hora de despedirme de toda la leal gente del Sunderland, que me ha impulsado durante dos años increíbles de rojiblanco.

Su apoyo, en tantas ocasiones, me ha impresionado profundamente, especialmente en los momentos de adversidad que superamos juntos. Me recibieron con los brazos abiertos cuando era un niño y salía de casa por primera vez, y me enorgullece que nuestra relación se haya fortalecido tanto desde entonces. Su apoyo al equipo y a mí desde que llegué a su querido club fue inquebrantable, y por eso les estaré eternamente en deuda como personas y aficionados.

Siempre representaré a Wearside en todo lo que me esfuerce por lograr durante el resto de mi carrera, sea donde sea.

Espero haberlos hecho sentir orgullosos a lo largo del camino y, a cambio, ustedes me han convertido en el jugador que ha alcanzado las alturas en las que me encuentro hoy. Así que, gracias.

Los querré y recordaré con cariño el resto de mi vida, desde el fondo de mi corazón.

Intenté plasmar la pasión que sienten por la ciudad en el campo de fútbol y estoy inmensamente feliz de que nuestra trayectoria culminara con una victoria en Wembley que devolvió al club al lugar que le corresponde.

Al personal, los jugadores y, sobre todo, a la afición: muchísimas gracias y mucha suerte para el futuro.

Jobe, Mackem adoptado".