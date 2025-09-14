Toda la verdad del fichaje de Isak, al descubierto

La salida de Alexander Isak del Newcastle se convirtió en uno de los grandes culebrones del mercado de fichajes estival. El delantero sueco tenía clara su voluntad de abandonar St James' Park cuanto antes, y así lo hizo saber al club inglés con sus palabras pero también con la actitud mostrada a lo largo de todo el verano.

Isak sabía que era el momento de cambiar de aires tras otra temporada de escándalo con 27 goles y 6 asistencias en 42 partidos disputados. Y, por ello, tensó la cuerda con el Newcastle al máximo para provocar su salida. El sueco incluso se declaró en rebeldía por las enormes dificultades que estaba imponiendo el club en las negociaciones con otros equipos.

El internacional con Suecia incluso se ausentó de la pretemporada del equipo para forzar su aún más la situación. De hecho, este comportamiento provocó un enfrentamiento con Eddie Howe, técnico del Newcastle, que tampoco quería dejar de contar con uno de sus mejores jugadores. Ahora, el entrenador inglés da su versión de los hechos en el diario 'Daily Mail'.

"Alex y yo siempre disfrutamos de una gran relación. Me encantaba trabajar con él y espero que a él le gustara trabajar con nosotros. Fue mutuamente beneficioso. Le ayudamos a convertirse en el jugador que en parte es hoy. Y él nos ayudó como equipo a lograr hitos increíbles. Formó parte de un equipo muy exitoso", comentó.

Alexander Isak, nuevo jugador del Liverpool. / LFC

Pero todo cambió a partir de la 'huelga' del sueco: "Pero para dar un poco más de contexto, en el momento en que se declaró en huelga, nuestra relación sí que cambió. Creo que probablemente ese fue un punto de inflexión. La comunicación se volvió difícil a partir de ese momento. No entraré en más detalles que eso".

Por el bien de todos, esta situación se desbloqueó con el fichaje de Isak por el Liverpool en los últimos instantes del mercado en un traspaso histórico cercano a los 150 millones de euros. "Fue un verano intenso y no siempre todo salió como hubiéramos querido, pero al final se resolvió de manera que todas las partes pudieron seguir adelante", finalizó Howe.