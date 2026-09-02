Enzo Fernández, la traca final del mercado: el City se gasta 400 millones para sustituir a Rodri

Dejar los deberes para última hora no siempre es sinónimo de catástrofe. En el ámbito futbolístico, de hecho, suele ser habitual cerrar fichajes casi sobre la bocina, bien porque las negociaciones se alargan más de lo previsto, bien porque apurar los plazos permite abaratar el precio de una operación. Esta ventana de transferencias estival no iba a ser menos. Pasará a la historia como uno de los mercados más imprevisibles de los últimos tiempos, marcado por constantes giros de guion y un gasto récord.

Este dato es un disparate: ocho de los 30 fichajes más caros de la historia se han realizado este verano. Y sí, para sorpresa de nadie, siete han ido a parar a clubes de la Premier League: Enzo Fernández (Manchester City, 146), Morgan Rogers (Chelsea, 138), Elliot Anderson (Manchester City, 135), Bradley Barcola (Liverpool, 125), Sandro Tonali (Tottenham, 108), Mateus Fernandes (Tottenham, 99) y Ayyoub Bouaddi (Manchester City, 95). Yan Diomande, traspaso más caro de la historia del Real Madrid, dejó 125 millones - más unos 15 en variables - en las arcas del RB Leipzig.

Manchester City, Chelsea y Tottenham - sin menospreciar a un Liverpool que rompió la banca por Barcola - se llevan la palma. La Premier, por si no había quedado claro ya, juega en otra liga. ¿Cuántos traspasos por encima de los 100 millones habremos visto en Inglaterra este verano? Y, cuando parecía que ya no quedaba espacio para otra locura, llegó la traca final: Enzo Fernández puso rumbo al Manchester City por 146 millones, convirtiendo el último día de mercado en el broche perfecto para un verano de auténtico desenfreno económico.

400 millones para sustituir a Rodri

El argentino, que solo quería vestir la camiseta 'skyblue', se sale finalmente con la suya para convertirse en el cuarto fichaje más caro de la historia del fútbol. Hace realidad su deseo de reencontrarse con Enzo Maresca en Mánchester después de ser abucheado por la hinchada 'blue' y de que Xabi Alonso le dejase fuera de la convocatoria de Carabao Cup.

Enzo se despidió del Chelsea tras tres años y medio y dos títulos en sus redes sociales: "Estos días no han sido fáciles para mí. Escribir esto tampoco me resulta fácil. La verdad es que no he estado pasando por un buen momento. El Chelsea siempre tendrá un lugar en mis pensamientos y, sobre todo, en mi corazón".

La entidad mancuniana no tiene al sustituto de Rodri, sino tres: Anderson, Bouaddi y Enzo. Por la friolera de casi 400 millones de euros. A priori, un centro del campo de primer nivel, con talento, músculo y potencial. Habrá que ver cómo hace encajar las piezas Maresca.

Antes de anunciar al internacional argentino, por cierto, el City dio la bienvenida a Iliman Ndiaye, procedente del Everton a cambio de 75 millones de euros. El Liverpool rechazó la oferta de 100 millones por Gakpo y los 'skyblues' se lanzaron a por el extremo senegalés, una de las caras visibles de los 'toffees'.

Un modo carrera en la vida real

Enzo es la guinda de un mercado más propio de un modo carrera que del fútbol real. A Aubameyang - o 'Aurameyang' -, fichaje estrella del Dépor, se suman Marc Casadó (cedido) y José María Giménez. Harvey Elliot, canterano 'red', jugará prestado en el Valencia hasta final de temporada. Carlos Martín y Mikel Goti se marchan cedidos a Almería y Oviedo, respectivamente. Lemar deja el Atlético y refuerza al Elche.

Por otro lado, el Racing comunicó la marcha del colombiano Gustavo Puerta al Olympiacos, que abonó su cláusula de rescisión, estimada en 20 millones de euros. Jean-Clair Todibo, viejo conocido culé, jugará cedido por el West Ham en Francia, en el Lens.

Robert Sánchez deja el Chelsea después de ser relegado al banquillo tras la llegada del Dibu y se pone a las órdenes de Cesc Fàbregas. A préstamo también se marcharon Mudryk y Grealish, a Tottenham y Everton, respectivamente. Ethan Nwaneri, promesa 'gunner', se fogueará este curso en el Dortmund.

Competencia para Julián

La guinda de Mateu Alemany fue Jonathan David, '9' que estuvo en la agenda de Deco el pasado verano tras dejar el Lille. El canadiense, de 26 años, aterriza en el Metropolitano procedente de la Juventus en calidad de cedido.

Llega como competencia directa de Julián Álvarez, quien sigue en el ojo del huracán después de su frustrado fichaje por el Barça este verano. La llegada de Woltemade a Turín, también cedido, dio luz verde a la operación.

Eso sí, pueden ser compatibles. La 'Araña' es un delantero mucho más móvil que el canadiense, algo más rematador que asociativo. Los números de David esta temporada han sido más bien discretos, pero demostró tener un olfato goleador letal durante su etapa en el Lille.

Cambio de cromos en Cornellà

En clave perica, Monchi realiza un cambio de cromos en el lateral derecho para cerrar una ventana de transferencias con hasta siete fichajes: Andoni Gorosabel por Rubén Sánchez. El catalán quería marcharse del Espanyol y, además, no contaba para Manolo González, por lo que fue traspasado al Elche. Su reemplazo es el canterano de la Real Sociedad y ex del Alavés, que se quedó sin hueco en el carril derecho y llega cedido hasta final de curso.

Noticias relacionadas

Ceballos, nueve años después

Uno de los movimientos más sonados del verano es, al fin, realidad: Dani Ceballos volverá al Real Betis nueve años después. Lo hará como agente libre tras casi dos meses de espera, los que pasaron desde que el Madrid anunciase el acuerdo de rescisión del año de contrato que tenía firmado con el conjunto blanco. El traspaso de Pablo García al Racing, clave.