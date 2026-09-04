Enzo Fernández rompe un curioso récord: único en superar dos veces los 100 millones

Uno de los nombres del mercado de verano ha sido el de Enzo Fernández, futbolista argentino que ha terminado por cambiar la camiseta del Chelsea por la del Manchester City, después de múltiples rumores y unas negociaciones complicadas. De hecho, antes de ser noticia por su futuro, el argentino cuajó un gran torneo mundialista en el que anotó el decisivo gol ante Egipto para lograr la clasificación a cuartos, así como el tanto del empate en semifinales frente a Inglaterra. Eso sí, como aspecto negativo, su expulsión marcó las posibilidades de la albiceleste en la gran final de la Copa del Mundo contra España.

Además, su fichaje por el Manchester City le ha valido para romper un curioso récord, ya que los 145 millones de euros de su traspaso le convierten en el único futbolista de la historia en haber costado más de 100 'kilos' en dos ocasiones distintas, puesto que en su movimiento del Benfica al Chelsea ya costó 121 millones de euros.

El único en lograr lo que Cristiano y Neymar no pudieron

Si bien el Chelsea había establecido una fecha límite para escuchar ofertas por su futbolista y dicho plazo ya había terminado, la exorbitante oferta de unos 145 millones de euros fue suficiente para que el movimiento terminara produciéndose en el último día del mercado de fichajes, ya que el centrocampista había mostrado una gran disposición para convertirse en 'cityzen'.

Enzo Fernández, en un amistoso contra la Real Sociedad / DPA vía Europa Press

Así, su fichaje en el 'deadline day', más allá de convertirse en el traspaso más caro del verano, batía un curioso récord sin precedentes. En enero de 2023, el internacional con la albiceleste cambió Benfica por Londres previo pago del Chelsea de 121 millones de euros, en un movimiento en el cual también hubo diferentes etapas en las que el fichaje parecía incluso darse por descartado. Incluso, el mediocampista llegó a celebrar un tanto con el Benfica en el mismo mes de enero señalándose el escudo e indicando a los seguidores que se quedaba, tras unas semanas polémicas en las que forzó para volar a Londres. Finalmente, no se quedó y recaló en Stamford Bridge.

Aunque otras estrellas del fútbol estuvieron cerca de costar dos veces 100 millones de euros, Enzo Fernández ha sido el único en lograrlo. Por ejemplo, Neymar le costó al Paris Saint-Germain 222 'kilos' y a Al Hilal 90 millones más variables, mientras que Cristiano Ronaldo fue vendido a la Juventus de Turín por 112 millones de euros, muchos años después de haber costado alrededor de 94 millones al Real Madrid.