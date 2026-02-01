Empieza la puja por Julián Álvarez

Las últimas semanas de Julián Álvarez no están siendo nada sencillas. El delantero argentino atraviesa un mal momento futbolístico, lejos de su nivel y con un rendimiento por debajo de lo esperado para toda una estrella del fútbol europeo como él. La 'Araña' está cada vez más apática sobre el terreno de juego y apenas es capaz de participar en el juego de su equipo.

Ya no se trata únicamente de sensaciones, sino que los números reflejan con claridad el mal momento del atacante albiceleste. Julián no logra ver portería en la liga desde el 1 de noviembre, cuando anotó frente al Sevilla, y el Atlético de Madrid no puede permitirse que su máxima estrella acumule tanto tiempo sin celebrar un gol. La sequía del delantero se extiende ya por varias jornadas, generando preocupación en el club y entre la afición.

Julián Álvarez es uno de los nombres que más suenan en el mercado de fichajes / EFE

Aunque las palabras desde la entidad rojiblanca siempre han sido de apoyo y solicitando paciencia, el conjunto colchonero necesita recuperar la mejor versión del argentino. Lógicamente, este mal momento de Julián coincide con una racha complicada del Atlético, que esta semana ha sufrido dos tropiezos: frente al Bodø/Glimt en la Champions y contra el Levante en LaLiga.

Si nos atenemos estrictamente a los números, Julián ha visto puerta en once ocasiones esta temporada y ha repartido cinco asistencias en 30 partidos con la camiseta rojiblanca. Cifras que, sin ser desdeñables, invitan a exigirle más a un futbolista de su jerarquía. Sin ir más lejos, el curso pasado, su primero en España y a priori de adaptación, derribó la puerta con 29 goles y ocho asistencias.

Es por ello que, pese a este importante bache, los grandes clubes del fútbol europeo no pierden de vista a Julián. En la Premier League son varios los equipos interesados en hacerse con sus servicios el próximo verano, aunque el delantero argentino ha sido vinculado en varias ocasiones con el FC Barcelona, que busca reforzar su ataque y vería con muy buenos ojos su incorporación.

Pero la competencia por la ‘Araña’ es feroz. En Inglaterra apuntan al fuerte interés del Arsenal de Mikel Arteta en hacerse con su fichaje, sobre todo tras la decepción generada hasta ahora por Viktor Gyökeres. En ese sentido, señalan que el club 'gunner' está explorando un posible traspaso de Julián Álvarez, con Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli entre los jugadores que se estarían considerando como posibles monedas de cambio en un acuerdo con el Atlético de Madrid.

Julián Álvarez fue suplente en el Ciutat de València / EFE

No obstante, la información indica que el FC Barcelona sigue siendo el destino preferido de Julián Álvarez, mientras que el PSG y el Chelsea también han sido contactados por intermediarios. Eso sí, el Arsenal cree que incluir a un jugador ya consolidado del primer equipo podría darles ventaja en la puja por el fichaje de la ‘Araña’. Todavía queda mucha temporada por delante, pero cada vez es más evidente que el futuro del delantero argentino será el próximo culebrón del verano.