Dybala y Boca Juniors: el sueño que puede convertirse en realidad

El futuro de Paulo Dybala vuelve a mirar hacia Argentina. A sus 32 años y con contrato en la AS Roma hasta junio de 2026, 'La Joya' valora seriamente la posibilidad de no renovar y marcharse libre a Boca Juniors. El campeón del mundo llegó a la capital italiana en 2022 procedente de la Juventus tras una etapa que fue perdiendo brillo en Turín. A falta de unos meses para que expire su contrato, Dybala parece haber decidido poner punto y final a su aventura por el fútbol europeo.

Según ha informado Matteo Moretto, periodista especializado en mercado de fichajes, existen contactos entre el entorno del jugador y Boca Juniors para estudiar una posible incorporación a partir del próximo verano. La directiva 'Xeneize', encabezada por Juan Román Riquelme, considera que la llegada del atacante argentino a 'La Bombonera' significaría un aumento de la calidad de la plantilla y, sin duda, una dosis de ilusionismo para el aficionado de 'azul y oro'.

La Roma, por su parte, es consciente del riesgo de perder a una de sus figuras y, por ello, está trabajando en una propuesta de renovación a la baja. El alto salario del argentino y, sobre todo, su fragilidad física complican la ecuación.

Paulo Dybala, de la Roma, en una acción durante el partido de fútbol de la Serie A italiana frente al Napoli. / FABIO FRUSTACI

Dybala no ha logrado encadenar continuidad. Esta temporada suma 22 partidos oficiales con la elástica 'giallorossi', con tres goles y dos asistencias, cifras alejadas de su mejor versión. Los problemas en la rodilla y diversas molestias musculares le han impedido mantener regularidad sobre el terreno de juego. En el club confían en que, con el Mundial a la vista, encuentre un impulso extra cuando se recupere plenamente.

La oferta de Boca Juniors no es la única que tiene 'La Joya' encima de la mesa. Desde Arabia Saudita y Brasil han mostrado interés en tentar al jugador argentino, aunque el factor emocional juega un papel determinante. Boca siempre fue su debilidad confesada. Pese a haberse formado en Instituto, el propio futbolista ha reconocido en varias ocasiones su afinidad con el club de la Ribera y su ilusión por jugar algún día en 'La Bombonera'.

En ese escenario aparece también Leandro Paredes, amigo íntimo y excompañero en Roma y en la selección, quien habría mantenido conversaciones para convencerlo de dar el salto. Además, en las próximas semanas, Dybala y su esposa Oriana Sabatini serán padres por primera vez. La posibilidad de iniciar esta nueva etapa familiar en Argentina es un elemento que pesa en la decisión.

Noticias relacionadas

Paulo Dybala y Leandro Paredes, juntos en la AS Roma. / paulodybala

Con mercado todavía para rendir en Europa, Dybala se debate entre prolongar su aventura o volver a su tierra natal y cumplir el deseo de vestir la camiseta 'Xeneize'. Boca, de momento, aguarda. Y 'La Joya', esta vez, parece más cerca que nunca de volver a casa.