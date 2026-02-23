FÚTBOL INTERNACIONAL
Dybala y Boca Juniors: el sueño que puede convertirse en realidad
'La Joya', con contrato hasta junio de 2026 en la Roma, mantiene contactos con la directiva de Boca para recalar en 'La Bombonera' a coste cero
El futuro de Paulo Dybala vuelve a mirar hacia Argentina. A sus 32 años y con contrato en la AS Roma hasta junio de 2026, 'La Joya' valora seriamente la posibilidad de no renovar y marcharse libre a Boca Juniors. El campeón del mundo llegó a la capital italiana en 2022 procedente de la Juventus tras una etapa que fue perdiendo brillo en Turín. A falta de unos meses para que expire su contrato, Dybala parece haber decidido poner punto y final a su aventura por el fútbol europeo.
Según ha informado Matteo Moretto, periodista especializado en mercado de fichajes, existen contactos entre el entorno del jugador y Boca Juniors para estudiar una posible incorporación a partir del próximo verano. La directiva 'Xeneize', encabezada por Juan Román Riquelme, considera que la llegada del atacante argentino a 'La Bombonera' significaría un aumento de la calidad de la plantilla y, sin duda, una dosis de ilusionismo para el aficionado de 'azul y oro'.
La Roma, por su parte, es consciente del riesgo de perder a una de sus figuras y, por ello, está trabajando en una propuesta de renovación a la baja. El alto salario del argentino y, sobre todo, su fragilidad física complican la ecuación.
Dybala no ha logrado encadenar continuidad. Esta temporada suma 22 partidos oficiales con la elástica 'giallorossi', con tres goles y dos asistencias, cifras alejadas de su mejor versión. Los problemas en la rodilla y diversas molestias musculares le han impedido mantener regularidad sobre el terreno de juego. En el club confían en que, con el Mundial a la vista, encuentre un impulso extra cuando se recupere plenamente.
La oferta de Boca Juniors no es la única que tiene 'La Joya' encima de la mesa. Desde Arabia Saudita y Brasil han mostrado interés en tentar al jugador argentino, aunque el factor emocional juega un papel determinante. Boca siempre fue su debilidad confesada. Pese a haberse formado en Instituto, el propio futbolista ha reconocido en varias ocasiones su afinidad con el club de la Ribera y su ilusión por jugar algún día en 'La Bombonera'.
En ese escenario aparece también Leandro Paredes, amigo íntimo y excompañero en Roma y en la selección, quien habría mantenido conversaciones para convencerlo de dar el salto. Además, en las próximas semanas, Dybala y su esposa Oriana Sabatini serán padres por primera vez. La posibilidad de iniciar esta nueva etapa familiar en Argentina es un elemento que pesa en la decisión.
Con mercado todavía para rendir en Europa, Dybala se debate entre prolongar su aventura o volver a su tierra natal y cumplir el deseo de vestir la camiseta 'Xeneize'. Boca, de momento, aguarda. Y 'La Joya', esta vez, parece más cerca que nunca de volver a casa.
- Puja por Balde
- Fermín López y su pareja disfrutan de una escapada romántica en Andorra
- Marcos Llorente, sobre su estilo de vida: 'Voy a decir algo... soy consciente de la vida que me he ganado
- Esta zapatilla Salomon es supercómoda, es igual que las XT-6 y tiene un 36 % de descuento
- El aviso de Gonzalo Bernardos sobre el mercado laboral: 'Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar
- De 229 a 31 euros: Amazon rebaja, solo hoy, un 90 % los auriculares inalámbricos perfectos para runners (y más ofertas)
- Bombazo: 'Si Rodri se va del City no iría al Madrid. Tiene una conexión muy fuerte con el Barça
- Roncero pierde los papeles con Rufián por sus palabras sobre el Real Madrid en el Congreso