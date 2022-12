Van Dijk aconseja a Gakpo y le tira un 'dardo' al Manchester United

El neerlandés cree que United y Real Madrid no están al mismo nivel como proyectos deportivos Ambos clubes son los que estarían mejor colocados para llevarse al talentoso atacante del PSV

El traspaso de Cody Gakpo durante el próximo mercado de verano ya está en boca de todos. No es raro pensar que, viendo el nivel al que está en los últimos meses, los 'grandes' estén acudiendo a picar a su puerta para sacarlo del PSV, que sabe que no lo podrá retener. Así, el traspaso del neerlandés en verano es casi inevitable y solo queda ver dónde irá. La Premier, con el Manchester United como gran interesado, siempre seduce, pero el Real Madrid también está al acecho.

Virgil Van Dijk, capitán y compañero suyo en los Países Bajos, no tiene muchas dudas. Para él, no hay dudas entre el club blanco y el club 'red devil'. 'Dardo' contra los mancunianos. "¿Manchester United y Real Madrid están al mismo nivel? Sin faltar el respeto, para nada. ¿Habrá traspaso pronto? Creo que él piensa que debe dar ese siguiente paso. Siento que podría suceder, ya sea en invierno, en verano o al año siguiente. El tiempo lo dirá...", aseguró el del Liverpool en 'The Athletic'.

Con el tema de su posible traspaso ya hablado, Van Dijk aprovechó también para elogiar a Gakpo, que está siendo clave en los Países Bajos: "Es un gran chico que trabaja duro, tiene mucho talento. Estamos muy contentos de que lo esté haciendo tan bien para nosotros. Que continúe por mucho tiempo".