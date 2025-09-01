Destino sorpresa para Mika Faye

Seguramente, ni el propio Mika Faye esperaba ser relegado al ostracismo en el Stade Rennais. Al contrario. Se le auguraba un futuro brillante. Sus admirables acciones defensivas le convirtieron en una de las sensaciones del Barça Atlètic de Rafa Márquez. Su rendimiento, eso sí, fue yendo de más a menos y, la delicada situación económica del club azulgrana, motivaron su salida en verano de 2024. Y ahí es donde apareció un Rennes que se presentaba como el punto de partida ideal para que el senegalés explotara sus interesantes condiciones y pudiera consolidarse en la élite.

Seis meses después, sin embargo, su situación tomó un giro importante de guion. 10,3 millones de euros ingresó un Barça que se guardó un 30% de una futura venta. Había descartado la apuesta del Lille, pese al atractivo que suponía jugar Champions League, ya que priorizó tener minutos en un momento en el que necesitaba continuidad. Pero nada más lejos de la realidad. Tarde o temprano se hizo un hueco en el once titular, pero sus desconexiones puntuales - Rafa Márquez avisó en su momento que a veces se sentía tan superior en el apartado físico que se confiaba en exceso y perdía la atención - le pasaron factura.

El protagonismo de Mika Faye en el Stade Rennais se ha desvanecido por completo / X

No se adaptó

Pese a tener un rol protagonista y jugar prácticamente la totalidad de los minutos a las órdenes de Sampaoli, no acababa de cuajar en el Rennes. Perdía con demasiada facilidad la espalda, cometía errores con balón e iba demasiado al límite. Incluso, vio una roja ante el Nantes. Y perdió la confianza de Jorge Sampaoli, que semanas más tarde, poco antes de la apertura del mercado de fichajes invernal, dejó su puesto a Habib Bèye, que podía ser el 'salvador' del senegalés. De hecho, ocurrió todo lo contrario: ni entró en sus planes.

Sin hueco en el Rennes, prácticamente sin hacer ruido, la Cremonese, recién ascendido a la Serie A, adquirió sus servicios en forma de cesión con opción de compra. Competición nueva y exigente para un Mikayil Faye que necesita recuperar la confianza perdida por el camino y coger de nuevo rodaje en la élite. Allí se unirá, si nada se tuerce, a un Jamie Vardy que está cerca de fichar por el club lombardo.