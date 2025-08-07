El desafiante mensaje del PSG: nadie por encima del club

En el Paris Saint-Germain no les tiembla el pulso. Después de perder de forma totalmente inesperada la final del Mundial de Clubes contra el Chelsea, el conjunto parisino se sintió, por primera vez en la temporada tras ganar un triplete para la historia (Copa de Francia, Ligue 1 y Champions league), como un equipo vencible y con varias carencias que deben pulir de cara a la próxima temporada con el objetivo de continuar en el trono del fútbol europeo.

De la mano de Luis Enrique, y ya sin Mbappé, en París se construyó un equipo efectivo pero también con un estilo e identidad propia. El técnico asturiano ha sido capaz de transmitir su idea a sus jugadores, que ya no miran por las individualidades, sino que forman parte de un colectivo mucho más fuerte que en cursos anteriores. Ya no hay estrellas, ahora hay jugadores de primer nivel que han pasado del egoísmo a la solidaridad por un bien común.

Ousmane Dembélé y Achraf Hakimi, compañeros en el PSG / EFE

Sin embargo, la dolorosa derrota en Estados Unidos hizo saltar las primeras alarmas en el Paris Saint-Germain. Ya no por la derrota, todos los equipos pierden en alguna ocasión, sino por la superioridad que mostró el Chelsea a lo largo de todo el partido. Los de Luis Enrique no tuvieron ninguna opción de levantar el título internacional, e incluso se vieron situaciones de clara desesperación y frustración en las filas francesas.

Pero el PSG no pierde el tiempo y ya está buscando en el mercado a varias piezas de primer nivel para elevar, todavía más, el nivel de la plantilla. En ese sentido, el club parisino tiene claro que debe reforzarse en la posición de central. A pesar de contar con dos jugadores importantes como Marquinhos y Willian Pacho en la zaga, está a punto de cerrar la incorporación de Illia Zabarnyi por una cantidad cercana a los 60 millones de euros.

Huijsen y Zabarnyi formaron una pareja de lujo en la zaga del Bournemouth / X

Parecía que poco más debía reforzar, sin embargo, se le abrió un importante lío en la portería. Y es que la renovación de Gianluigi Donnarumma, con contrato únicamente hasta el junio de 2026, lleva meses encallada y no parece que la solución esté cercana en estos momentos. Tras una excelente temporada, el guardameta italiano exigen una importante mejora económica que el PSG no está dispuesto a aceptar. Con la amenaza de irse gratis el próximo verano, los parisinos no aceptan 'pulsitos'.

En ese sentido, el PSG ha optado por adelantarse el inminente problema en su portería y, según adelanta 'L'Équipe', ya ha cerrado el fichaje de Lucas Chevalier, por el que pagarán 40 millones de euros más bonus al Lille. El guardameta francés, que tenía interés de media Europa, emprende una nueva aventura en París para ser, a priori, el portero titular por delante Donnarumma, que tiene su futuro totalmente en el aire.

Chevalier, jugando Champions con el Lille / X

El mensaje es muy claro para el guardameta italiano y todos los que duden, el equipo está por delante de todo y si no tienes claro este concepto te arriesgas a perder tu estatus e incluso salir por la puerta de atrás del PSG.