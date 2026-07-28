Tras el 'no' de Dembélé, ofensiva por Luis Díaz en Arabia

El mercado saudí vuelve a agitar el panorama europeo y el próximo gran objetivo tiene nombre propio: Luis Díaz. Según informa L'Équipe, el Al Hilal ha situado al internacional colombiano como su prioridad absoluta para reforzar el ataque y ya prepara una primera oferta de al menos 70 millones de euros para intentar convencer al Bayern de Múnich de que negocie su salida.

El conjunto de Riad no quiere perder tiempo. Después de completar el fichaje de Crysencio Summerville, el club dirigido por Simone Inzaghi busca otro golpe de efecto con la incorporación de un futbolista de primer nivel internacional.

De hecho, antes de lanzarse a por Luis Díaz, el Al Hilal exploró la opción de Ousmane Dembélé. Pero, según informó el periodista Sacha Tavolieri, el extremo francés no contempla abandonar el PSG este verano y su prioridad es seguir en París, donde además negocia una renovación. Tras ese escenario, el club saudí ha centrado sus esfuerzos en el internacional colombiano.

Dembélé, ante España / ALBERT PENA / EFE

Sin embargo, la operación está lejos de ser sencilla. De acuerdo con la información del diario francés, el Bayern considera al colombiano una pieza importante de su proyecto y, a día de hoy, no contempla abrirle la puerta de salida. El extremo llegó hace apenas unos meses procedente del Liverpool y la dirección deportiva bávara sigue confiando plenamente en su rendimiento, por lo que cualquier negociación partiría de unas cifras muy superiores a esos 70 millones iniciales.

La estrategia del Al Hilal pasa por aprovechar su enorme músculo económico para intentar cambiar el escenario. El club saudí ya ha demostrado en los últimos mercados que está dispuesto a realizar inversiones muy importantes para incorporar futbolistas de primer nivel y ofrecer salarios prácticamente inalcanzables para la mayoría de clubes europeos. Esa capacidad financiera es el principal argumento con el que espera convencer tanto al Bayern como al propio Luis Díaz.

El interés del Al Hilal supone un nuevo giro en el futuro del internacional colombiano, cuyo nombre protagonizó uno de los grandes culebrones del pasado verano. Durante meses fue uno de los grandes deseos del FC Barcelona para reforzar la banda izquierda. El club azulgrana valoró seriamente su incorporación y el jugador veía con buenos ojos vestir de azulgrana, pero la situación económica del Barça impidió afrontar la operación. Finalmente, fue el Bayern quien consiguió cerrar su fichaje.

Luis Díaz, la estrella que faltaba por brillar, acude al rescate de Colombia / EFE

Ahora, apenas una temporada después de su llegada a Múnich, Luis Díaz vuelve a estar en el centro del mercado. El Al Hilal pretende poner a prueba la firmeza del Bayern con una primera propuesta que rondará los 70 millones de euros, aunque en Alemania insisten en que el colombiano forma parte del núcleo del proyecto deportivo y no existe intención de negociar.

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En ese sentido, las próximas semanas serán decisivas para conocer si el Bayern mantiene su postura de intransferible o si el conjunto saudí decide elevar aún más su apuesta por uno de los extremos más cotizados del panorama internacional. Por ahora, según L'Équipe, la ofensiva ya está en marcha y Luis Díaz se ha convertido en el gran objetivo del Al Hilal para este mercado de fichajes.