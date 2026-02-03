Decisión tomada con Bernardo Silva

El Manchester City no atraviesa su mejor momento desde la llegada de Pep Guardiola. Tras una temporada pasada en la que no logró conquistar ningún gran título y después de realizar una fuerte inversión en verano, continuada con otro importante desembolso en el mercado invernal, el conjunto 'skyblue' no está encontrando la regularidad necesaria para erigirse como uno de los grandes favoritos a conquistar los principales trofeos del curso.

Es cierto que, una vez más, las lesiones han castigado duramente al equipo dirigido por Pep Guardiola. Aunque el técnico no suele utilizarlas como excusa para justificar los malos resultados, resulta evidente que la ausencia de jugadores clave no favorece que el Manchester City encuentre la estabilidad y la continuidad necesarias en su juego para volver a ser ese rival temible en el fútbol europeo.

Bernardo Silva, jugador del Manchester City, celebra un tanto / Agencias

Es por ello que el Manchester City ha decidido acudir una vez más al mercado invernal con fuerza. El dinero no parece ser un problema para la entidad inglesa que, tras un verano bastante movido en materia de fichajes, ha vuelto a realizar un importante desembolso, sobre todo con las incorporaciones de Antoine Semenyo y Marc Guéhi, por 72 y 23 millones de euros, respectivamente.

Pero más allá de todas estas incorporaciones, el mundo del fútbol no se detiene, y el Manchester City ya comienza a planear el próximo mercado de fichajes de verano. En ese sentido, todo apunta a que se cerrará un capítulo importante con Bernardo Silva. El futbolista portugués finaliza contrato al término de la presente temporada y su futuro estaba completamente en el aire. Sin embargo, todo apunta a que ya habría tomado una decisión.

El periodista Fabrizio Romano reveló en DAZN que “Bernardo Silva va a dejar el Manchester City en verano; hay muchas posibilidades”. El mediocampista portugués llegó al Manchester City en 2017, durante la segunda temporada de Guardiola al frente del club inglés, y desde entonces se ha convertido en una pieza clave en los éxitos del equipo ‘citizen’. Sin embargo, todo llega a su fin, y parece que esta etapa también está por cerrarse.

Ahora se abre la gran incógnita sobre dónde continuará su carrera. A pesar de tener 31 años, Bernardo Silva demuestra que todavía le queda mucho fútbol por ofrecer. Hasta la fecha, el jugador luso ha disputado 2.362 minutos repartidos en 33 partidos, con un registro de 1 gol y 5 asistencias, evidenciando que aún puede ser determinante en un equipo que aspire a todos los títulos.

Existen informaciones que sitúan a Bernardo Silva en el radar de varios grandes equipos de la Serie A, mientras que otras apuntan al Benfica como el gran favorito para hacerse con sus servicios, lo que supondría un regreso a su país natal. Además, el jugador luso ha estado vinculado durante muchos años con el FC Barcelona y todavía vería con buenos ojos vestir de azulgrana. Ahora es libre de negociar con cualquier club, y el 'culebrón Bernardo Silva' ya ha comenzado.