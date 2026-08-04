El Cuti Romero, más cerca del Inter

Cristian "Cuti" Romero está cada vez más lejos del FC Barcelona. El central argentino de 28 años, uno de los nombres mejor valorados por la dirección deportiva azulgrana como posible refuerzo para el eje de la defensa, ve cómo su futuro apunta cada vez con más fuerza hacia la Serie A.

Durante buena parte del verano, Romero convirtió al Barça en su prioridad. El defensor llegó incluso a frenar otras alternativas mientras esperaba un movimiento del club azulgrana y estaba dispuesto a realizar un esfuerzo económico para facilitar una hipotética llegada al Spotify Camp Nou. Sin embargo, ese paso nunca llegó y el tiempo ha terminado jugando en contra de los intereses blaugranas.

El Inter acelera y deja el fichaje muy encarrilado

En este contexto, el Inter de Milán ha aprovechado la situación para dar un paso al frente. Según ha informado La Gazzetta dello Sport, el conjunto italiano ya ha alcanzado un principio de acuerdo con el Tottenham para cerrar el traspaso del central argentino por una cifra cercana a los 40 millones de euros.

La negociación entre ambos clubes estaría prácticamente resuelta y únicamente quedaría pactar las condiciones contractuales con el futbolista para cerrar definitivamente la operación. El argentino pide seis millones de euros netos por temporada, por lo que el Inter intentará rebajarlos.

El conjunto 'nerazzurro' nunca dejó de trabajar en el fichaje. Mientras el Barça mantenía una postura de espera, el Inter intensificó los contactos tanto con el Tottenham como con el entorno del jugador, convencido de que podía aprovechar la falta de movimientos del club azulgrana para cerrar una incorporación estratégica.

El Cuti Romero, ante Mbappé, en la final del Mundial de Qatar 2022 / Friedemann Vogel / EFE

El Barça nunca activó la operación

La realidad es que el Barça siempre manejó un escenario muy claro. La incorporación de un central dependía de que antes se produjera una salida importante en la defensa y, sobre todo, de resolver la gran prioridad del mercado: la llegada de un delantero centro que eleve el nivel competitivo del ataque.

Además, Hansi Flick nunca trasladó una necesidad urgente de incorporar otro defensa. El técnico alemán considera que la plantilla está bien cubierta atrás y mantiene plena confianza en el rendimiento de Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Andreas Christensen y en el crecimiento de Gerard Martín, uno de los futbolistas que más ha convencido al cuerpo técnico durante los últimos meses.

Con este panorama, la carpeta de Romero quedó siempre en un segundo plano pese al interés deportivo que despertaba su perfil y, salvo un giro completamente inesperado, el Barça perderá una de las opciones que más gustaban para reforzar la defensa.