El culebrón Yeremay continúa: Más equipos intentan hacerse con sus servicios

Después de ocho temporadas alejado de la máxima categoría del fútbol español, llegando incluso por el camino a descender al infierno de Primera Federación, el Deportivo de la Coruña ha logrado el ascenso al lugar que históricamente le pertenece, puesto que en épocas pasadas llegó a codearse con los grandes clubes de Europa e, incluso, ganó un título de Liga en el 2000 y se quedó a las puertas de otro en 1994, cuando Djukic no pudo transformar un penalti en el último minuto frente al Valencia que habría supuesto alzar la competición.

Para lograr el cometido de ascender a Primera División tras quedar segundo en la fase regular de LaLiga Hypermotion, solo por detrás del Racing de Santander, el Dépor necesitó del rendimiento extraordinario de su gran figura, Yeremay Hernández. No obstante, el gran nivel demostrado por el extremo ha atraído todavía más interés en torno a su figura, aun cuando ya en los últimos mercados grandes clubes trataron de hacerse con sus servicios.

La prioridad es seguir, pero grandes clubes aprietan por él

Con una cláusula de entre 100 y 150 millones de euros tras lograr el ascenso, cifra que confirmó Massimo Benassi, director general del Deportivo de La Coruña, todo apunta a que Yeremay seguirá al menos una campaña más en el club de sus sueños. De hecho, en Riazor lo consideran una pieza clave de cara al futuro y solamente una oferta fuera de mercado y que el futbolista pida salir podría cambiar la situación, mientras que el propio futbolista está contento en Coruña y no contempla una salida.

Yeremay, en un entrenamiento de pretemporada en Abegondo / RCD

Sin embargo, en el mundo del fútbol todo puede cambiar de un momento a otro, y al haber realizado el español un espectacular curso al sumar once goles y diez asistencias en 39 partidos, varios clubes del viejo continente querrían poder hacerse con sus servicios. Por el momento, según informó el reputado periodista italiano Matteo Moretto, el Hull City hizo una primera oferta por él, pero fue rechazada, mientras que el Sporting CP y la Atalanta seguirían muy pendientes a su situación. Por si no fuera suficiente, en las últimas horas se ha informado del interés de uno de los clubes que más suele apostar por grandes promesas, el Borussia Dortmund, por lo que conjuntos de la práctica totalidad de las cinco grandes ligas habrían mostrado interés por Yeremay Hernández.