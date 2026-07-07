Confirmado: Iñigo Martínez ya tiene decidido su futuro

El futuro de Iñigo Martínez ya está totalmente decidido. A pesar de que en las últimas semanas habían surgido especulaciones sobre la posibilidad de que el central español pudiera quedar libre en este mercado estival, la incertidumbre sobre su situación contractual ha quedado completamente despejada en las últimas horas.

En ese sentido, Fabrizio Romano ha confirmado que el defensa continuará en el Al Nassr una temporada más. De esta forma, Iñigo no se convertirá en agente libre, ya que el club saudí y el futbolista han alcanzado un acuerdo para ampliar su vinculación por un curso adicional, dando continuidad a una etapa que comenzó el pasado verano tras su salida del FC Barcelona.

Iñigo Martínez, defensa del Al Nassr / Instagram: @inigomartinez

El defensa abandonó el Barça después de rescindir su contrato y poner rumbo a Arabia Saudí para iniciar una nueva aventura en el Al Nassr. Su llegada se produjo como agente libre y el acuerdo contemplaba una temporada de contrato con la posibilidad de ampliar su estancia un año más, una cláusula que ahora se hará efectiva.

Su marcha sorprendió después de haber sido un jugador importante en la zaga azulgrana. Iñigo había llegado al Barcelona en el verano de 2023 procedente del Athletic Club y acabó consolidándose como una pieza de peso en el equipo dirigido por Hansi Flick, contribuyendo a la conquista de los títulos nacionales antes de aceptar la oferta procedente de Arabia Saudí.

El defensa explicó su salida del club azulgrana en una entrevista en El Partidazo de la Cadena COPE / El Partidazo de COPE

Durante su primera temporada en el Al Nassr, el internacional español ha formado parte del proyecto del conjunto saudí, donde comparte vestuario con figuras como Cristiano Ronaldo, con un peso importante sobre el terreno de juego. Disputó 43 partidos oficiales, marcó cuatro goles y acumuló 3.717 minutos de juego, números que reflejan el peso que ha tenido dentro del equipo campeón.

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Sin embargo, en las últimas semanas habían aparecido rumores que apuntaban a que podía quedar libre una vez finalizado su contrato inicial, una situación que abría la puerta a un posible regreso al fútbol europeo. Pero ese escenario queda completamente descartado. Iñigo Martínez seguirá defendiendo la camiseta del Al Nassr la próxima temporada, por lo que no entrará en el mercado como agente libre y prolongará su experiencia en la Saudi Pro League.