El complicado futuro de Bryan Zaragoza en el Bayern: "No contamos con él"

Bryan Zaragoza se convirtió en una de las grandes irrupciones de LaLiga en la temporada 23/24 con el Granada, al mostrar una gran capacidad de desborde y el potencial de hacer registros más que interesantes, ya que en solo 21 encuentros anotó seis goles y repartió dos asistencias. De esta manera, el extremo español despertó el interés de grandes clubes de Europa y el Bayern de Múnich pagó su cláusula para incorporarle en el mes de enero, sin esperar ni siquiera al final de campaña.

Sin embargo, tras solo seis meses en el gigante de la Bundesliga, sus problemas de adaptación a la cultura germana, así como un pobre rendimiento sobre el césped, provocaron que el club muniqués optara por la vía de la cesión. Así, tras un paso relativamente positivo en la temporada 24/25 por Osasuna, donde sumó seis asistencias y marcó un tanto, en el pasado curso no logró despuntar ni en el Celta de Vigo ni en la Roma, al pasar seis meses en cada conjunto.

"No tiene futuro en el Bayern de Múnich"

Ahora, una vez su fichaje por los bávaros puede considerarse como un fracaso dos cursos y medio después de que se cerrara el movimiento; el Bayern de Múnich le ha dejado claro que no entra en sus planes, pese a tener firmado un contrato hasta el año 2029. De hecho, el director deportivo del equipo teutón, Max Eberl, ha dejado clara la postura de los germanos: "No tiene futuro en el Bayern. Será duro si quiere quedarse porque no contamos con él, así que no tendrá ningún rol".

Así, al no haber logrado adaptarse nunca ni al idioma, ni a la cultura, ni al país de Alemania, no parece que Bryan Zaragoza opte por quedarse en el Allianz Arena, por lo que lo más probable es que termine saliendo vendido de manera permanente y no se vuelva a escoger la vía del préstamo, que solo parece retrasar el problema en las oficinas del Bayern.

Claudio Giráldez abraza a Bryan Zaragoza tras un partido de esta temporada. / EFE

En este sentido, no van a faltarle pretendientes al extremo, sobre todo en el fútbol español, donde Valencia y Alavés han mostrado predisposición por hacerse con sus servicios. Además, en Osasuna dejó un gran recuerdo y todavía no parece tan lejano su rendimiento alcanzado con la elástica del Granada, por lo que otros conjuntos podrían entrar en la puja para intentar recuperar al mejor Bryan, el cual ya demostró ser un futbolista superlativo capaz de cambiar por sí mismo la realidad de una plantilla si está bien.