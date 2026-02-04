El City tiembla por Guardiola

Desde hace tiempo, en el Manchester City se percibe un ambiente extraño en torno al futuro de Pep Guardiola. El técnico catalán tiene contrato hasta 2027 y ha reiterado en varias ocasiones que todavía siente la energía necesaria para continuar al frente del banquillo del conjunto inglés, al menos por ahora.

Pese a las palabras de Guardiola, las dudas sobre su continuidad en el Manchester City son cada vez más evidentes. Después de firmar una temporada sin conquistar ninguno de los títulos grandes, en la actual campaña, y tras una importante inversión tanto en verano como en invierno, los resultados tampoco están siendo los esperados y las sensaciones vuelven a ser las de un equipo irregular.

El técnico del Manchester City Pep Guardiola durante el partido Champions League match ante el Galatasaray / EFE/EPAPETER POWELL

Pero no se trata de que el City albergue dudas sobre el técnico catalán, artífice de la transformación del club, al que dotó de una identidad de juego reconocible y condujo a los mayores éxitos de su historia, incluida la primera Champions League. Sin embargo, todo apunta a que la pelota está en el tejado del propio entrenador, ya que en Inglaterra existen dudas sobre su deseo de continuar al frente del proyecto.

En ese sentido, fuentes citadas por 'BBC Sport' aseguran que existe una incertidumbre real sobre si Pep Guardiola cumplirá el último año de su contrato, una decisión que previsiblemente se tomará hacia el final de la temporada o una vez concluida.

En caso de continuar, todo apunta a que no renovará su vínculo, lo que permite interpretar este momento como el posible inicio del tramo final de una etapa extraordinariamente exitosa al frente del Manchester City, aunque aún está por verse si ese desenlace llegará en seis meses o se extenderá hasta dentro de dieciocho.

Pep Guardiola agradeció el esfuerzo de los suyos pese a la dolorosa derrota / MAN. CITY

Desde hace varios días comienza a tomar forma una lista de posibles sustitutos de Pep Guardiola, ya sea para este verano o para el siguiente. El plan del conjunto 'skyblue' pasa por apostar por entrenadores que mantengan el estilo impuesto por el técnico de Santpedor, pero que al mismo tiempo cuenten con la personalidad necesaria para adaptarlo a la plantilla y aportar matices propios.

En las últimas semanas, han surgido los nombres de Xabi Alonso, Cesc Fàbregas y Enzo Maresca. Aunque los tres se encuentran en contextos muy distintos, todos parecen reunir el nivel suficiente para hacerse cargo de un equipo de la exigencia del Manchester City, aunque está claro que asumir el relevo de una figura histórica como Guardiola se presenta como un desafío mayúsculo.