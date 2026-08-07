El City da por perdido a Rodri y activa su relevo

El futuro de Rodri Hernández parece estar cada vez más lejos del Etihad. Después de que el centrocampista haya dado el visto bueno a un posible fichaje por el FC Barcelona, el club azulgrana ya mantiene conversaciones con el Manchester City para tratar de desbloquear una operación que ha ganado fuerza en las últimas horas.

Aunque todavía no existe un acuerdo definitivo entre las partes (el Barça ya ha lanzado una primera oferta), en Inglaterra ya asumen que la continuidad del internacional español es cada vez más complicada y el conjunto 'sky blue' trabaja con distintos escenarios para reemplazar a una de las piezas más importantes de su proyecto.

Rodri, en la celebración del Mundial de España / Europa Press

En ese contexto, ha reaparecido un viejo objetivo. Según informan desde Inglaterra, el Manchester City ha reactivado su interés por Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea, al que considera uno de los perfiles ideales para ocupar el vacío que dejaría Rodri si termina poniendo rumbo al Barça.

No es la primera vez que el nombre del internacional argentino aparece en la agenda del City. El campeón del mundo con Argentina ya había sido seguido por el conjunto de Mánchester en anteriores mercados y ahora vuelve a situarse entre las prioridades para reforzar el centro del campo.

Enzo Fernández marcó el gol de la victoria de Argentina / AGENCIAS

Otro factor que juega a favor de esta opción es la relación entre Enzo Fernández y Enzo Maresca, ya que, según 'Sky Sport', el técnico desea incorporar al futbolista argentino. Ambos coincidieron en el Chelsea y el técnico italiano conoce perfectamente las prestaciones del mediocampista, al que considera un futbolista con capacidad para liderar la sala de máquinas de un equipo aspirante a todos los títulos. Esa conexión podría convertirse en un elemento importante si el City decide pasar de nuevo a la ofensiva por el argentino.

Por ahora, el Chelsea no ha dado señales de que esté dispuesto a facilitar la salida de uno de sus futbolistas más importantes, pero el movimiento del City evidencia que la planificación deportiva ya contempla un escenario sin Rodri. Mientras el Barça trata de cerrar una de las operaciones más ambiciosas del verano, en el Etihad ya buscan al futbolista que pueda ocupar el lugar del vigente Balón de Oro.

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La opción Ayyoub Bouaddi

En cualquier caso, Enzo Fernández no es el único nombre que maneja el Manchester City para reconstruir su centro del campo. El club inglés también sigue muy de cerca a Ayyoub Bouaddi, una de las grandes promesas del Lille, con quien ya tendría un acuerdo en términos personales para un contrato de larga duración, según 'Sky Sport'. En ese sentido, continúan las conversaciones entre ambos clubes para cerrar el traspaso, pero el conjunto 'sky blue' explora diferentes alternativas para afrontar un escenario que, a día de hoy, da cada vez más por hecha la salida de Rodri.