¿Cuándo se cierra el mercado de fichajes? Últimas horas en España y las grandes ligas en Europa

El mercado de fichajes es la principal atracción futbolística de cada verano. Como todos los años, los equipos lo aprovechan para intentar reforzarse y consolidar proyectos ilusionantes de cara a la temporada regular. El dinero va de un lado a otro, las estrellas se suceden y los aficionados lo viven con ilusión o desamor; en función de si les toca estar en club comprador o el vendedor.

El período de transferencias estival se abrió, como es recurrente, el 1 de julio. Sin embargo, cada vez estamos más cerca de su cierre, el cual es distinto en función de la Liga y competición. Por eso, en SPORT, repasamos cuando será el cierre de mercado de las principales ligas europeas.

¿Cuándo se cierra el mercado en La Liga?

Este verano La Liga EA Sports es la cuarta que más dinero ha gastado: 560.95 millones de euros, que con los 528 que han ingresado deja un balance neto de 33 millones de euros negativos. El equipo que más ha gastado ha sido el Atlético de Madrid. Los del Cholo han hecho una fuerte inversión de 179 millones de euros para competir con el Barça y el Real Madrid, el cual concretó el traspaso más caro con la compra de Dean Huijsen procedente del Bournemouth a cambio de 62.5 millones de euros.

Dean Huijsen, presentado como jugador del Real Madrid / Real Madrid

La Liga todavía tiene por delante unas cuantas jornadas emocionantes en las que grandes estrellas pueden llegar e incluso salir, pues el mercado no se cerrará hasta el lunes 1 de setiembre a las 23:59 horas peninsular.

¿Cuándo se cierra el mercado en la Premier League?

Por otro lado, la Premier vuelve a ser la liga con más gasto en traspasos con 2.83 mil millones de euros. También es la que más ingresos ha percibido con 1.62 mil millones que dejan un balance negativo de 1.216 millones de euros. El equipo que más ha gastado ha sido el Liverpool con 340 millones de euros y el fichaje más caro Florian Wirtz que ha costado 125 millones, convirtiéndose en la incorporación más valiosa de la historia.

Wirtz, fichaje récord para el Liverpool / Liverpool

El 'Deadline Day', como se conoce al último día de mercado en Inglaterra, será el próximo lunes 1 de septiembre y se cerrará a las 19:00 horas peninsular.

¿Cuándo se cierra el mercado en la Serie A?

La Serie A es la segunda en gasto por traspasos, solo detrás de la Premier League. El 'Calcio' ha invertido 1.07 mil millones de euros en traspasos y ha percibido una cuantía similar que deja un balance de 935 mil euros. El equipo que más ha gastado ha sido la Atalanta, con 121.8 millones de euros, aunque ha ingresado 107.5 millones. El traspaso más caro lo ha cerrado el AC Milan, que ha pagado 36 millones de euros al Brujas por el pivote Ardon Jashari.

Ardon Jashari, estrella emergente del Brujas / X

El mercado se cerrará en el país Transalpino el lunes 1 de septiembre. Concretamente, a las 20:00 horas peninsular.

¿Cuándo se cierra el mercado en la Bundesliga?

La tercera liga con más gasto es la Bundesliga con 700 millones de euros. No obstante, a diferencia de la Liga, la Serie A y la Premier; ha quedado con un balance positivo de 140 millones de euros. El equipo que más ha gastado ha sido el Bayer Leverkusen, el cual, necesitado de paliar todas las salidas ha invertido 141 millones de euros. Aun así, el fichaje más caro ha sido del Bayern de Múnich que ha pagado 70 millones por Luis Díaz, extremo colombiano ex del Liverpool.

Luis Díaz, junto a Max Eberl, en su presentación como jugador del Bayern / BAYERN

El mercado alemán, al igual que el italiano, cerrará el próximo lunes 1 de septiembre a las 20:00 horas peninsular.

¿Cuándo se cierra el mercado en la Ligue 1?

Por último encontramos a la Ligue 1. La liga francesa es la que menos dinero ha invertido en traspasos, concretamente 518 millones de euros. Al mismo tiempo, es la que mejor balance tiene: 177 millones. El equipo que más dinero ha invertido, como no, es el París Saint Germain de Luis Enrique que se ha gastado 103 millones, 63 de los cuales fueron destinados a Ilya Zabarnyi, el fichaje más caro del verano.

El mercado francés cerrará el mismo 1 de septiembre a las 20:00 horas, igual que la Serie A y la Bundesliga.