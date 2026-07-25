Cesc Fàbregas quiere a un central de la Premier para el Como: ya hay conversaciones avanzadas

El mercado no frena y tampoco deja tiempo para descansar a los seguidores del deporte rey, pues mientras unos conjuntos buscan dar salida a algunos futbolistas, otros buscan incorporar nuevas piezas que puedan mejorar su plantilla para acercarles a cumplir los objetivos. Es el caso de Chelsea y Como respectivamente, clubes que se encuentran en negociaciones directas por Trevoh Chalobah.

Tras el gran desembolso llevado a cabo entre los fichajes de Morgan Rogers, Geovany Quenda, Marco Palestra y Emanuel Emegha, el conjunto londinense suma un gasto bruto total de 257,4 millones de euros, a lo que habría que sumar la inminente incorporación del central francés Maxence Lacroix, quien costará otros 61 millones de euros. De esta manera, el club de la Premier League necesita acelerar el capítulo de salidas, tanto para ingresar como para aligerar su plantilla, de cara a que Xabi Alonso pueda ir construyendo un once tipo. Así, el interés del Como de Cesc Fábregas en el central inglés podría suponer una buena solución para todas las partes.

Un central con experiencia para la aventura en Champions

En la pasada campaña, el Como hizo historia en la Serie A al lograr por primera vez la clasificación para la UEFA Champions League, al terminar la temporada liguera en el cuarto puesto. Por este motivo, el conjunto italiano es consciente de la necesidad de mejorar su plantilla para competir en todos los frentes, en un curso en el que deberá disputar hasta tres competiciones distintas. Una vez se han anunciado los fichajes de Nico Paz, el cual regresa de manera permanente tras un gran rendimiento como cedido; Luis Milla, Kaiki Bruno y Andrés Cuenca, los 'biancoblù' negocian por Trevoh Chalobah.

Trevoh Chalobah en acción / SD

Según información del reputado periodista inglés Ben Jacobs, el Como se encuentra en conversaciones avanzadas por el futbolista, ya que, en la que es su tercera oferta, habría llegado a una cifra cercana a los 30 millones de euros, cantidad próxima a los 35 'kilos' más seis en variables que exigirían los de Stamford Bridge.

Por su parte, el defensor de 27 años podría aportar experiencia en la máxima competición europea al equipo transalpino, puesto que ha disputado la Copa de Europa en tres ocasiones, para un total de 17 partidos. Además, Chalobah viene de participar en 47 enfrentamientos durante el pasado curso, prueba inequívoca de la importancia adquirida en la zaga del Chelsea.