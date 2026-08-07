La carta de Mateu Alemany para seducir a Julián Álvarez

El culebrón de Julián Álvarez continúa sumando capítulos. Mientras el FC Barcelona mantiene viva la esperanza de convencer al delantero argentino, el Atlético de Madrid no piensa rendirse y prepara su propia ofensiva para retener a una de sus grandes estrellas.

Tal y como informó SPORT, Deco viajó esta semana a Madrid para reunirse con el agente del futbolista, Fernando Hidalgo, con el objetivo de encontrar una fórmula que permita desbloquear la operación. Desde el Atlético, el mensaje sigue siendo el mismo. Miguel Ángel Gil Marín ha reiterado públicamente que Julián "no se moverá ni por 200 millones de euros" y respondió a Joan Laporta asegurando que la postura rojiblanca es "ilimitada".

Deco llega a Madrid para reunirse con el agente de Julián Álvarez / SPORT

Sin embargo, en el Metropolitano saben que, más allá de las declaraciones, la mejor manera de convencer al campeón del mundo pasa por reforzar el proyecto deportivo.

El plan de Mateu Alemany

Ahí entra en escena Mateu Alemany. El director de fútbol del Atlético está trabajando para ofrecerle a Diego Simeone una plantilla todavía más competitiva y uno de los grandes objetivos del club es Cristian 'Cuti' Romero.

El central del Tottenham lleva meses siendo una petición expresa del técnico argentino, pero su posible llegada también responde a otra razón de peso: seducir a Julián Álvarez.

Cuti Romero, el central argentino del Tottenham está en la agenda del Barça / ADAM VAUGHAN

Para intentar afrontar una operación de semejante envergadura, el Atlético confía en obtener un importante margen económico con las salidas de Nahuel Molina, muy cerca de la Roma, y de Matteo Ruggeri, cuya marcha a la Premier League también está prácticamente encaminada. Esos ingresos permitirían lanzar una ofensiva por el defensor del Tottenham y campeón del mundo con Argentina.

No es un fichaje cualquiera. Julián nunca ha escondido la admiración que siente por Romero, con quien comparte vestuario en la selección argentina y mantiene una excelente relación.

"Ojalá podamos jugar juntos"

El propio delantero dejó clara esa ilusión en una entrevista concedida a Marca en diciembre de 2025, cuando fue preguntado por el interés que ya entonces tenía el Atlético en incorporar al central.

"Sí, sí. Obviamente, me hubiese gustado. El Cuti es uno de los mejores defensores del mundo. Comparto mucho tiempo con él en la selección y me parece un crack, un animal competitivo, defensivamente muy fuerte. Tuve algunas conversaciones con él y por detalles no se dio, pero ojalá que algún día podamos jugar juntos", declaró.

Julián Álvarez y Cuti Romero, compañeros en la selección / Octavio Guzman / EFE

Aquellas palabras cobran ahora más fuerza que nunca. En el Atlético consideran que la incorporación de Romero no solo elevaría el nivel defensivo del equipo de Simeone, sino que también supondría un argumento de peso para convencer a Julián de que el proyecto rojiblanco sigue creciendo a su alrededor.

Mientras tanto, el Barça no baja los brazos. En el Camp Nou mantienen abierta la vía con el entorno del futbolista y siguen explorando fórmulas para intentar un fichaje que Hansi Flick considera prioritario. No obstante, son conscientes de que el tiempo juega a favor del Atlético, que busca reforzarse precisamente con uno de los futbolistas que más ilusión le hace compartir vestuario a 'La Araña'.

El mercado entra en su tramo decisivo y, aunque el Atlético mantiene públicamente que Julián Álvarez es intransferible, también trabaja para darle más motivos que nunca para quedarse. La carta del Cuti Romero puede convertirse en el movimiento definitivo para blindar a su gran estrella... o en el último intento antes de que el Barça vuelva a lanzar su ofensiva.