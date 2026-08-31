Todas las carpetas por cerrar en el último día de mercado: Mateu Alemany y el City tienen trabajo

Descafeinada recta final de mercado la que nos deparará este martes 1 de septiembre. A diferencia de otras temporadas con grandes estrellas definiendo su futuro a última hora, pocos culebrones quedan por resolverse en esta ocasión, con el foco puesto principalmente sobre Julián Álvarez.

Es precisamente el Atlético de Madrid el club con más carpetas todavía pendientes de cerrar. Afronta Mateu Alemany una jornada de duro trabajo en la que Julián parece ser el menor de sus problemas, puesto que todo hace indicar que la 'Araña' se quedará en el Metropolitano. Al menos hasta enero, siempre y cuando no exista una ofensiva final de clubes como el Arsenal a última hora.

Suceda o no, los rojiblancos están a punto de oficializar el fichaje de Jonathan David, una operación que también podría suponer la marcha 'in extremis' de Alexander Sorloth.

Jonathan David, el hombre de moda en Canadá / CAMNT

Barça y Madrid, con menos trabajo

Pero más allá de todo lo que rodea a Julián y la delantera rojiblanca, Alemany debe solucionar cuatro carpetas más: Lemar, Giménez, Obed Vargas y Carlos Martín. Esteos dos últimos podrían marcharse cedidos a clubes de Primera División en busca de protagonismo. Más complicado, en cambio, será darle salida al francés y al uruguayo, pese a que no vayan a tener mucho protagonismo con Simeone.

Menos agitadas están las cosas en el Barça y, sobre todo, en el Real Madrid, que se quedará sin fichar a un mediocentro creativo y que sigue atento al desenlace de jugadores como Raúl Asencio. En clave azulgrana, Deco rastrea el mercado en busca de un central y negocia las salidas de Marc Casadó y Alejandro Balde. El centrocampista podría recalar en el Besiktas (el mercado en Turquía cierra más tarde), mientras que el lateral suena para el Manchester United tras no fructificar un trueque con Dimarco del Inter. Podría llegar un central.

Casadó se entrena en solitario a la espera de cristalice alguna propuesta / Sport

El City, ¿gran agitador?

En el panorama internacional la situación no es muy distinta, aunque sí hay alguna que otra estrella con su futuro pendiendo de un hilo. Tras el fichaje galáctico de Bradley Barcola por el Liverpool, el nombre más potente pasa a ser el de Enzo Fernández, que lleva todo el verano deseando salir del Chelsea. "Nos estamos preparando para todos los escenarios", dijo Xabi Alonso al respecto tras dejarle fuera de la convocatoria este domingo.

El Manchester City apunta a ser su destino a cambio de una millonada, en un último día de mercado en el que Enzo Maresca también tratará de fichar a Cody Gakpo. La Premier, además, sigue pendiente de la marcha de Martinelli del Arsenal, rumbo al Al-Hilal de Arabia Saudí como sustituto de Karim Benzema, y de Robert Sánchez, sin protagonismo tras la llegada del 'Dibu' Martínez.

Enzo Fernández, en un amistoso contra la Real Sociedad / DPA vía Europa Press

En la Serie A, Manu Koné apura sus opciones de salir de la Roma tras su gran papel en el Mundial, mientras que Nick Woltemade cambiará Newcastle por Turín en forma de cesión en caso de que Jonathan David salga de la Juventus.

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Finalmente, pese a que el mercado de fichajes finaliza este mismo martes, son muchos los jugadores libres que todavía pueden esperar varios días más para tomar una decisión. Es el caso de dos ex del Real Madrid como Dani Carvajal o Dani Ceballos -que sigue sin recalar en el Real Betis-, así como Joselu, Icardi o el propio Benzema.