¡Lookman se harta y pide públicamente el 'transfer request'!

Ademola Lookman ha declarado la guerra frontal a la Atalanta. Después de que el club italiano rechazase la última oferta del Inter de Milán por su jugador, el nigeriano ha decidido pasar a la acción para forzar un traspaso que, por ahora, sigue bloqueado.

El extremo eliminó recientemente toda mención a la Atalanta en su perfil de Instagram, dejó de seguir a 'La Dea' y borró todas las fotos en las que llevaba la camiseta del equipo. Fue una reacción al rechazo del club a la oferta del Inter de Milán, que ha pactado un principio de acuerdo con el jugador hace días como avanzó SPORT, pero que no puede completar la operación tras la última negativa del equipo.

El último episodio de esta guerra sin cuartel ha llegado por parte del jugador. Lookman ha comunicado en redes sociales su intención de abandonar el club en un sentido mensaje dirigido a todos los aficionados. "He amado cada momento, pero siento que ahora, después de tres maravillosos años en Bérgamo, es el momento adecuado para seguir adelante y vivir una nueva aventura", decía el nigeriano en su comunicado.

La Atalanta bloquea al jugador

"Ha habido numerosos clubes que se han acercado al Atalanta en el pasado y siempre he permanecido leal", desvela el delantero. "Sin embargo, tanto yo como la directiva del club hemos estado de acuerdo en que este es el momento adecuado, y el club me dejó claro que si llegaba una oferta justa, me permitirían marcharme. A pesar de haber recibido ahora una oferta que, según creo, está en línea con lo que se había acordado, lamentablemente el club está bloqueando la oportunidad por razones que no comprendo". El delantero se refiere a la oferta del Inter de Milán, que ofreció 42 millones de euros por el jugador sin respuesta afirmativa por parte de la Atalanta.

El delantero, vista la negativa de su club, ha pasado a la acción: "Como resultado, y tras muchos meses de promesas rotas y lo que considero un mal trato hacia mí, tanto como ser humano como futbolista profesional, tristemente siento que no me queda otra opción que alzar la voz por lo que creo que es justo y siento que ya es suficiente", explica. "Puedo confirmar que he presentado una solicitud formal de traspaso".

La petición abre una nueva herida en la ya tocada relación entre Lookman y la Atalanta. El nigeriano termina el comunicado agradeciendo a los aficionados por su apoyo: "Quiero decirles esto: siento de verdad que se haya llegado hasta aquí. Espero que podáis entender lo increíblemente difícil que es esta situación. Se trata simplemente de defender lo que creo que es justo y correcto. El apoyo que siempre me habéis dado ha sido increíble, y el vínculo que hemos creado juntos es especial", para terminar recordando que espera encontrar una solución amistosa para todas las partes lo antes posible.

El comunicado del jugador

Durante los últimos tres años en el Atalanta, he dado absolutamente todo. No solo como futbolista, sino como persona. Siempre he llevado esta camiseta con orgullo e intentado representar a este club y a la ciudad de Bérgamo con corazón, pasión y dedicación.

Vine aquí con la esperanza de ayudar a este club especial a crecer, y juntos hemos creado recuerdos que se quedarán conmigo para siempre. Ganar la Europa League y celebrar esa noche en Dublín junto a mis compañeros y nuestros aficionados fue uno de los momentos más orgullosos de mi carrera hasta ahora. Aún se me pone la piel de gallina al recordarlo.

Atalanta, y especialmente sus aficionados, se han convertido en una parte de mí. Este lugar ha sentido como mi hogar desde el momento en que llegué, y siempre he intentado devolver ese amor, incluso en momentos en los que las cosas no han sido fáciles detrás de escena.

Eso es lo que hace que escribir esto sea tan difícil. He amado cada momento, pero siento que ahora, después de tres maravillosos años en Bérgamo, es el momento adecuado para seguir adelante y vivir una nueva aventura. Ha habido numerosos clubes que se han acercado al Atalanta en el pasado y siempre he permanecido leal. Sin embargo, tanto yo como la directiva del club hemos estado de acuerdo en que este es el momento adecuado, y el club me dejó claro que si llegaba una oferta justa, me permitirían marcharme.

A pesar de haber recibido ahora una oferta que, según creo, está en línea con lo que se había acordado, lamentablemente el club está bloqueando la oportunidad por razones que no comprendo.

Como resultado, y tras muchos meses de promesas rotas y lo que considero un mal trato hacia mí, tanto como ser humano como futbolista profesional, tristemente siento que no me queda otra opción que alzar la voz por lo que creo que es justo y siento que ya es suficiente.

Puedo confirmar que he presentado una solicitud formal de traspaso.

Incluso durante los momentos extremadamente difíciles que he soportado —muchos de los cuales han permanecido en privado y confidencial—, siempre he intentado anteponer al club, a los aficionados y al equipo, y deseaba que no se llegara a este punto. Pero, lamentablemente, siento que ahora tengo pocas opciones.

A los aficionados —el alma de este club— quiero decirles esto: siento de verdad que se haya llegado hasta aquí. Espero que podáis entender lo increíblemente difícil que es esta situación. Se trata simplemente de defender lo que creo que es justo y correcto. El apoyo que siempre me habéis dado ha sido increíble, y el vínculo que hemos creado juntos es especial.

Espero poder trabajar con el club para encontrar una solución amistosa para todas las partes lo antes posible.

Con amor y gratitud,

Ademola