Encuentro agente de Dembélé-Manchester City en Madrid

En el Manchester City quieren pasar página cuanto antes de la dolorosa derrota de este miércoles contra el Real Madrid. En ese sentido, aunque el mercado todavía queda lejos de abrir, los movimientos en los despachos ya empiezan a agitar el panorama europeo, con la dirección deportiva ‘citizen’ trabajando ya en distintos escenarios para reforzar la plantilla y seguir compitiendo al máximo nivel la próxima temporada.

Según ha podido saber SPORT, Moussa Sissoko, agente de Ousmane Dembélé, mantuvo recientemente un encuentro con Hugo Viana, actual director deportivo del Manchester City. La reunión, que tuvo lugar en un contexto de contactos habituales entre representantes y clubes de la élite europea, ha despertado inevitablemente especulaciones sobre el futuro del internacional francés.

Ousmane Dembélé tiene contrato con el Paris Saint-Germain hasta junio de 2028 y en París ya han empezado a moverse para ampliar su vinculación. Sin embargo, las conversaciones para extender su contrato con el club francés no están avanzando de forma positiva por el momento y su agente ya está explorando otras posibles vías de futuro.

Dembélé ya demostró la temporada pasada de lo que es capaz, erigiéndose en el referente ofensivo del mejor equipo del mundo y conquistando, en consecuencia, el Balón de Oro. Por ello, el PSG tiene como una de sus máximas prioridades su renovación. El club francés ya inició hace semanas los primeros contactos con su entorno con la intención de convertirlo en la gran figura y jugador franquicia del proyecto, pero por ahora su futuro no está nada definido.

Un perfil ideal para el City

En el entorno del Manchester City siempre se ha valorado el perfil de extremos desequilibrantes y con capacidad para romper defensas cerradas. El talento y la velocidad de Ousmane Dembélé encajan en ese molde, especialmente en un equipo que prioriza la amplitud y el uno contra uno en los costados.

Aunque no se puede hablar de negociaciones formales a estas alturas, el encuentro entre Moussa Sissoko y Hugo Viana podría interpretarse como una primera toma de contacto para explorar escenarios de cara al próximo mercado.

Además, en el Etihad son conscientes de que cualquier operación por el extremo francés estaría condicionada por varios factores, tanto deportivos como económicos. El Paris Saint-Germain no contempla una salida sencilla de uno de sus jugadores más determinantes y, en caso de que el Manchester City decidiera avanzar seriamente, debería afrontar una negociación compleja y una inversión muy elevada.