Barcola también se cae de la lista

Mientras muchos focos están puestos en lo que ocurre en el Mundial de Clubes, las direcciones deportivas de los diferentes equipos siguen trabajando a toda velocidad para confeccionar las plantillas de cara a la próxima temporada. Se espera un verano muy movido en el mercado europeo.

Sin lugar a dudas, el Bayern de Múnich está siendo uno de los grandes animadores de esta ventana de fichajes. El club bávaro, también inmerso en el 'Mundialito' con dos victorias en dos partidos, ya cerró la llegada de Jonathan Tah. Los muniqueses se adelantaron a varios rivales y lograron la incorporación del central alemán a coste cero después de finalizar contrato con el Bayer Leverkusen.

Paseo del Bayern ante el Auckland City / Agencias

Cabe destacar que gran parte del trabajo ya lo ha ido realizando durante esta temporada con tres renovaciones fundamentales. Musiala, Kimmich y Davies decidieron alargar su vínculo con el Bayern de Múnich en un movimiento estratégico del club para retener a tres futbolistas de primer nivel mundial.

Sin embargo, al Bayern se le escapó la renovación de Leroy Sané. Pese a estar meses negociando, el atacante alemán puso fin a su relación con la entidad bávara para emprender una inesperada aventura en el fútbol turco de la mano del Galatasaray. Un adiós abrupto y doloroso para ambas partes.

Y al 'gigante' alemán se le ha abierto una enorme necesidad en la posición de extremo. Ya sin Sané, deben encontrar a un perfil similar para reforzar la plantilla. En Múnich buscan a un jugador con preferencia para jugar en la banda izquierda, pero que también se pueda adaptar al otro costado en determinadas circunstancias.

Nico Williams cerró el marcador frente al Rangers / Champions

En ese sentido, el número uno de la lista sigue siendo Nico Williams. En el Bayern están como locos por el extremo navarro, aunque parece que el deseo no es mutuo. A pesar de la importante propuesta económica, el internacional con España prefiere hacer las maletas dirección a Barcelona.

Las malas noticias se acumulan en el Bayern porque otro candidato se ha bajado de la lista. Otra de las opciones que gustaba en Múnich era Bradley Barcola. No obstante, según la información de Fabrizio Romano, el PSG no tiene ninguna intención de vender al atacante francés, que no se moverá de París este verano.

Con este nuevo 'no', las alternativas son cada vez más reducidas para el equipo muniqués. No hay tantos jugadores con este perfil, y menos que tengan un nivel para asumir la titularidad de todo un 'gigante' del fútbol europeo. Todavía hay tela que cortar con la vacante en el extremo del Bayern de Múnich.