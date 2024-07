Barça: Más pretendientes para Wendel

El Barça busca mediocampista en este mercado de fichajes. Con las opciones de Kimmich y Mikel Merino complicadas económicamente, el Barça tuvo en su radar a Wendel, pivote brasileño del Zenit ruso. Al final, la opción de Wendel no ha ido a más desde la óptica del club azulgrana. Otros equipos se interesaron también por él, como el Galatasaray.

Interés desde Turquía

Wendel es uno de los mejores jugadores de la liga rusa y el interés del Galatasaray le permitía a Wendel la participación en la liga de Campeones (ronda eliminatoria), lo que, sin duda, motiva aún más al futbolista, pero que también veía con buenos ojos quedarse en Rusia otro año.

Medios turcos informaron que el entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, acordó la compra del centrocampista del Zenit. Y que el propio brasileño aceptó la oferta del campeón turco: un contrato de cinco años con un salario de 4 millones de euros al año más bonificaciones.

El director del Galatasaray, Cenk Ergün, viajó a San Petersburgo para negociar. Se especuló el fichaje por 16 millones de euros, cosa sorprendente, ya que el Zenit compró Wendel al Sporting de Lisboa por 20,3 millones de euros.

Las negociaciones se complicaron y el club turco tenía dificultades para efectuar el pago por el jugador, puesto que tiene sanciones pendientes y pasa por un mal momento económico. Los turcos decidieron enviar nuevamente a sus representantes a San Petersburgo para acordar la compra de solo el 70% de los derechos de Wendel para ahorrar dinero.

El Fenerbahce de Mourinho entró en la ecuación

El nuevo equipo de Mourinho, el Fenerbahce, es el máximo rival del Galatasaray y entró en las negociaciones con el Zenit... pero no para fichar a Wendel. Según el medio turco Çubuklu Sports, el presidente del Fenerbahce, Ali Koç, se puso en contacto con el jefe del Zenit y le aconsejó que no vendiera a Wendel a su rival, ya que "el Galatasaray todavía no tiene dinero".

Al final, los problemas económicos del Galatasaray parecen reales y solo ofreció 15 millones de euros por Wendel, pero el Zenit se negó y exigió 30 millones de euros. El Galatasaray, viendo la negativa del Zenit para rebajar el precio del jugador, decidió detener las negociaciones sobre Wendel. Sin duda alguna, el Zenit no venderá a Wendel por un precio que no ronde esos 30 millones que le pidió a los turcos.