De los dos aviones con destinos distintos de Fofana a la 'carambola' con Camara, Enzo y Balogun: las historias más surrealistas del 'deadline day'

El último día del mercado acostumbra a ser el más movido de todo el verano, debido al hecho de que una gran cantidad de clubes dejan los deberes para el último día. De esta manera, algunos consiguen aprobar sobre la bocina, otros suspenden y se quedan sin piezas claves para su plantilla y otros incluso cumplen con creces y cierran bombazos de última hora. Sin embargo, si algo no suele faltar en el 'deadline day' son historias curiosas y sorprendentes que 24 horas antes parecían inverosímiles.

En el caso de la recientemente cerrada ventana de traspasos, dos casos han sorprendido por encima del resto. Malick Fofana se convirtió en uno de los nombres más comentados al haberse encontrado con el fuerte interés de Crystal Palace y Sunderland, una vez estaba descartada la posibilidad de recalar en el Arsenal de Mikel Arteta. Por otra parte, en una rocambolesca carambola y un efecto dominó que ligaba el futuro de Folarin Balogun, Lamine Camara, Zirkzee y Enzo Fernández, el Chelsea salió gravemente perjudicado y terminó sin sustituto para uno de sus jugadores más importantes.

Un vuelo a Londres... para firmar por el Sunderland

En primera instancia, incluso hasta hace pocos días, el destino más probable para el extremo de Lyon parecía Londres, pero para convertirse en 'gunner'. No obstante, según información de 'The Standard', el Arsenal nunca estuvo del todo comprometido con sacar adelante el fichaje del extremo de 21 años. Debido a ello, en el último día surgió una pugna entre otros dos clubes de la Premier League, la cual propició una de las historias más surrealistas de los últimos años.

Malick Fofana llegó a alcanzar un acuerdo con el Sunderland y ya había pasado el reconocimiento médico en Lyon, pero todo se complicó con la entrada en escena del Crystal Palace, que logró seducir al jugador. De esta manera, el internacional belga se decantó por los 'eagles'. Con su decisión tomada, Fofana se encontró con dos jets privados en el aeropuerto, uno con dirección a Sunderland y otro con destino a Londres, aunque, al elegido, puso rumbo a la capital inglesa.

Lejos de cerrarse el caso ahí, el Sunderland decidió mejorar las condiciones a los agentes del jugador, lo que propició que el prometedor futbolista dejara de contestar a los mensajes del Crystal Palace... Pese a estar ya en Londres. Finalmente, Malick Fofana firmó con el Sunderland, dejando para la posteridad una de las historias más rocambolescas de los últimos tiempos.

Lío con el efecto dominó: Chelsea y Everton salen escaldados

Solo una historia puede rivalizar con el 'caso Fofana' y es el monumental lío que llegó a implicar hasta a cuatro futbolistas distintos de clubes diferentes, los cuales tenían su futuro estrechamente relacionado, ya que solo el efecto dominó podía lograr que todas las piezas encajaran.

Aún cuando tenía la incorporación completamente cerrada, el Everton decidió dar marcha atrás con la llegada de Folarin Balogun, puesto que el resultado de las pruebas médicas no fue idóneo. Debido a ello, los 'toffees' se lanzaron a por Zirkzee, por lo que el Chelsea aprovechó la necesidad del Mónaco de vender y el momentáneo fracaso de su venta de Balogun para lanzarse a por Lamine Camara, quien estaba destinado a ser el sustituto de Enzo Fernández, traspasado al Manchester City. El efecto dominó parecía garantizado, pero el Manchester United decidió no dar salida a Zirkzee.

MONACO (Monaco), 17/02/2026.- Folarin Balogun of Monaco celebrates after scoring the 1-0 lead goal during the UEFA Champions League play-offs 1st leg match between AS Monaco and Pariis Saint-Germain, in Monaco, 17 February 2026. (Liga de Campeones) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER / EFE

Ya sin la opción del '9' del club mancuniano y con su delantero Bento vendido, el Everton decidió proseguir con la llegada de Balogun, provocando que el Mónaco no quisiera desprenderse de Camara y el Chelsea viera cómo su medular salía gravemente perjudicada, pues decidieron mantener su palabra y vendieron a Enzo Fernández al Manchester City.

Con esa situación, el gran perjudicado parecía ser únicamente el conjunto 'blue', pero faltaba por llegar la puntilla. Con el acuerdo cerrado entre Everton y Mónaco por Balogun, el propio futbolista cambió de parecer y no firmó por el club de Liverpool, regresando de Inglaterra sin firmar. Una cosa es segura, tras lo sucedido, Chelsea y Everton salieron gravemente perjudicados por una 'carambola' que implicaba demasiadas piezas para tan pocas horas de ventana de traspasos.