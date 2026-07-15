Aubameyang, a punto de volver a LaLiga

Fue breve, pero exitoso. El paso de Pierre-Emerick Aubameyang por el Barça se recuerda con mucho cariño en el entorno culé. Estuvo apenas media temporada en el equipo azulgrana, pero fue suficiente para ganarse el corazón de los aficionados. Lo logró por su impacto a base de goles, pero también por su forma de conectar con la gente.

Aubameyang aterrizó en el Barça durante el mercado invernal de 2022 como una apuesta para reforzar el ataque del equipo que dirigía Xavi Hernández. Su impacto fue inmediato. El internacional gabonés disputó 24 partidos, firmó 13 goles y se convirtió en una de las piezas clave de la reacción azulgrana en la segunda mitad de la temporada.

Aubameyang sigue siendo de los más veloces de Europa / EFE

Salió dirección al Chelsea y, tras su paso por Stamford Bridge, Aubameyang recuperó su mejor versión en el Olympique de Marsella, antes de emprender una aventura en Arabia Saudí con el Al-Qadsiah. Posteriormente regresó al conjunto marsellés, donde ha vuelto a demostrar que mantiene intacto su instinto goleador a pesar de su edad.

Regreso a LaLiga

Y ahora lo volveremos a ver en Laliga. Pierre-Emerick Aubameyang está muy cerca de regresar al fútbol español. Según informa el diario francés 'L'Équipe', el delantero gabonés abandonará en los próximos días el Olympique de Marsella para fichar por el Deportivo de La Coruña, en una de las operaciones más sorprendentes e inesperadas del mercado de verano.

Champions

De acuerdo con esta información, el club gallego ya ha alcanzado un acuerdo con el Olympique de Marsella para cerrar el traspaso por una cantidad cercana a 1,5 millones de euros. Además, explica que Aubameyang también disponía de una importante oferta del Corum FK de Turquía, que le propone un contrato de dos temporadas a razón de 3,5 millones de euros netos por campaña. Sin embargo, el delantero se inclina por regresar a España.

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De esta manera, el experimentado ariete está a un paso de iniciar una nueva etapa en España. El Deportivo de La Coruña será su próximo destino, un fichaje de enorme impacto para un club que busca reforzar su proyecto con el objetivo de la permanencia. Si se cierra definitivamente la operación, Aubameyang volverá a pisar los campos de LaLiga para aportar experiencia, liderazgo y, sobre todo, mucho gol a la histórica entidad gallega.