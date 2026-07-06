El Atlético de Madrid cierra el fichaje de Kang-in Lee

El Atlético de Madrid ya tiene prácticamente cerrado uno de los fichajes más importantes de su verano. Según ha informado el periodista especializado Fabrizio Romano, Kang-in Lee jugará en el conjunto rojiblanco después de que todas las partes hayan alcanzado un acuerdo verbal para cerrar la operación.

El traspaso se cerrará por una cifra cercana a los 40 millones de euros, que irán a las arcas del Paris Saint-Germain. El futbolista surcoreano tenía pactadas las condiciones de su contrato con el Atlético desde hace semanas y siempre priorizó regresar a LaLiga para ponerse a las órdenes de Diego Simeone. Tan solo restan los últimos trámites burocráticos antes de que el fichaje pueda hacerse oficial.

Kang In Lee, tras fichar por el PSG. / PSG

La operación llevaba tiempo cocinándose. El Atlético ya intentó incorporar al internacional surcoreano durante el pasado mercado invernal, pero el PSG rechazó entonces cualquier posibilidad de salida al considerar al jugador una pieza útil para afrontar el tramo decisivo de la temporada. Sin embargo, con el mercado estival abierto, las negociaciones se reactivaron y han terminado llegando a buen puerto.

A sus 25 años, Kang-in Lee regresará a un campeonato que conoce perfectamente tras formarse en el Valencia y consolidarse en el Mallorca antes de dar el salto al PSG en el verano de 2023. En París ha conquistado títulos importantes, aunque nunca ha logrado asentarse como un indiscutible en los planes de Luis Enrique, alternando titularidades con un papel habitual como revulsivo. Durante la última temporada disputó 39 encuentros, firmando cuatro goles y cinco asistencias.

El golazo de Kang in Lee ante Singapur / @theKFA

En el Metropolitano consideran que el surcoreano puede aportar creatividad, desequilibrio y una enorme polivalencia en la parcela ofensiva. Puede actuar como mediapunta, interior o partiendo desde cualquiera de las bandas, un perfil que la dirección deportiva llevaba tiempo buscando para reforzar el ataque rojiblanco.

Además del componente deportivo, el fichaje también tiene un importante impacto estratégico. Kang-in Lee es una de las grandes estrellas del fútbol asiático y su incorporación reforzará la proyección internacional del Atlético, especialmente en Corea del Sur, donde el club tiene previsto disputar un amistoso este verano.

Noticias relacionadas

Salvo giro inesperado, el Atlético sumará en las próximas horas un refuerzo de primer nivel para su nuevo proyecto.