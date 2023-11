Arthur ya tiene precio

El brasileño tiene contrato hasta 2026 con la Juventus pero la Fiorentina quiere quedárselo en propiedad a partir de junio En Italia apuntan a que el jugador podría salir por alrededor de 20 millones el próximo verano

Arthur Melo se ha convertido en una de las grandes historias de la Serie A. Justo cuando su carrera parecía más estancada, y tras unas experiencias frustrantes en el Liverpool y la Juventus, parece haber encontrado su sitio en la Fiorentina.

El brasileño ha participado esta temporada en 15 partidos con la Fiorentina (1028 minutos), pero sobre todo transmite la sensación de estar volviendo a disfrutar del fútbol.

Hasta tal punto que el 'Corriere dello Sport' le dedicó una portada llamándolo 'King Arthur'. Su resurgir es imparable. "Estoy en mi mejor momento tanto física como mentalmente, me siento como nunca antes me había sentido", aseguró el futbolista hace unas semanas.

En Italia ya se habla incluso de la posibilidad de que la Juventus haya puesto un precio a la Fiorentina por el futbolista. En este sentido, se habla de 20 millones. Esta es la cantidad que debería pagar la Fiorentina por el mediocampista brasileño.

Arthur ha recuperado su mejor nivel jugando en la posición donde más destacaba antes de fichar por el Barcelona. Jugando en la base de la jugada, haciendo funciones de mediocentro, tras la salida al United de Amrabat del que fuera jugador de la Fiorentina.

El bonito mensaje de Arthur Melo al Barça / | EFE

El brasileño concedió el pasado mes de julio una entrevista a SPORT, donde donde aseguró que le encantaría jugar a las órdenes de Xavi. "Me encantaría que un día me entrenase", destacó del técnico catalán.

Arthur explicaba así su trayectoria. "He aprendido mucho del pasado. Creo que tuve momentos difíciles, pero pude sacar lo mejor de ellos. Me veo más maduro, más preparado, mejor físicamente que nunca. He trabajado la parte mental, que también es muy importante. Creo que es mi mejor momento, con más experiencia, más maduro, mejor físicamente, mejor mentalmente. Quiero volver a mi máximo nivel y sé que puedo hacerlo. Tengo la cabeza muy centrada y tengo muchas ganas de lograr todos mis objetivos".