Arthur Melo negocia su vuelta a Brasil y podría reencontrarse con Neymar

Arthur Melo logró causar muy buenas sensaciones en la temporada 2018-19 con el FC Barcelona, destacándose como uno de los mediocampistas más prometedores de su generación, pese a que su etapa como azulgrana se vio truncada una campaña después al formar parte de una rocambolesca operación de trueque en la que Miralem Pjanic recaló en el Camp Nou y el futbolista carioca se marchó a Italia.

Ya como integrante de la plantilla de la 'Vecchia Signora', el brasileño no terminó de adaptarse y pronto se vio que su paso por Italia no iba a ser tan positivo como podía esperarse. De hecho, en las últimas cuatro temporadas Arthur Melo ha encadenado diferentes cesiones a Liverpool, Fiorentina, Girona y Grêmio, antes de rescindir su vinculación como 'bianconero' este verano, en una decisión tomada por el jugador, tal como informó 'SPORT'. Así, el mediocampista es agente libre, mientras en Brasil se informa de la posibilidad de que se reencuentre con su compañero en la 'canarinha' y amigo Neymar Jr.

El Santos, interesado en hacerse con sus servicios

Arthur Melo cuajó un buen primer semestre de 2026 en el Grêmio, por lo que el conjunto del Brasileirão se mostró interesado en hacerse con sus servicios en el presente verano y parecía que el internacional por la 'canarinha' podía regresar definitivamente a Brasil. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo por discrepancias en los términos salariales. Ahora, con la carta de libertad bajo el brazo, muchos podrían pensar que su regreso al club de donde surgió antes de dar el salto a Europa estaría más cerca.

Sin embargo, desde Brasil apuntan a que la opción con más fuerza en el fútbol brasileño sería la del Santos, con su gran amigo Neymar haciendo presión para que esta operación pueda llegar a concretarse y él pueda compartir vestuario con su gran amigo. No obstante, para que la posibilidad fructifique sería necesario que 'el Peixe' resuelva sus problemas con la FIFA, que mantiene un veto respecto a las inscripciones del club debido a que debe unos dos millones de euros al Mónaco por el traspaso de Jean Lucas y necesita saldar esa deuda para poder inscribir jugadores. "No sirve de nada fichar a Arthur si no se le puede registrar", habrían señalado a ESPN fuentes dentro del Santos respecto al problema.

Arthur Melo deja de ser jugador de la Juventus / Juventus FC

Así, habrá que ver si se consigue solventar el problema y Arthur Melo logra regresar de forma permanente a su país natal, en una opción que podría servirle para relanzar su carrera y recuperar el gran nivel mostrado en el pasado.