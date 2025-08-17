Arthur, cerca de volver al Gremio

La Juventus buscaba un nuevo destino para Arthur Melo, y parece que lo ha encontrado. El centrocampista brasileño, según informa Globo, estaría cerca de volver a 'casa', al Gremio, siete años más tarde.

Tal y como se apunta en la información, Arthur ya habría llegado a un acuerdo con el club de Porto Alegre en cuanto a salario, duración del contrato, primas y bonificaciones, y la Juventus no pondría obstáculos a la operación pese a que tenga contrato hasta 2026. Solo quedarían detalles para formalizar la operación, que ya se da por hecha en ambos países.

De hecho, se espera que Arthur llegue a Brasil este próximo miércoles para rubricar la firma en su nuevo contrato con el 'Tricolor'.

Desde el Gremio, Arthur hizo el salto a Europa para irse al FC Barcelona en el verano de 2018 por 33 millones de euros, pero el club azulgrana le vendió dos años más tarde al conjunto italiano con un trueque por Miralem Pjanic.

Arthur Melo firmó su mejor partido ante el Mallorca / @gironaFC

Tras ello, el futbolista ha encadenado varias cesiones, sin llegar a asentarse en Turín tras su segunda temporada. Arthur ha pasado por Liverpool, Fiorentina y Giorna la pasada temporada, donde disputó 15 partidos desde el mes de enero, no pudiendo sumar ningún gol ni asistencia.

El Girona quedó contento con sus actuaciones e intentó su vuelta este verano, pero parece que el centrocampista ha decidido recuperar sensaciones donde creció.