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El Arsenal acuerda el traspaso de Trossard al Besiktas

Tras proclamarse campeón de la Premier League, el internacional belga Leandro Trossard emprende una nueva aventura en Turquía

Sporting de Lisboa - Arsenal: El gol de Leandro Trossard

Sporting de Lisboa - Arsenal: El gol de Leandro Trossard

Sporting de Lisboa - Arsenal: El gol de Leandro Trossard / Telefónica

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EFE

Madrid

El Arsenal confirmó este martes el “acuerdo” con el Besiktas para el traspaso del extremo internacional belga Leandro Trossard al club turco, pendiente del reconocimiento médico y la formalización del contrato.

“Con una tarifa de transferencia acordada (el Arsenal no ha revelado la cantidad, que, según la prensa inglesa, está en torno a unos 20 millones de euros entre fijos y variables), a Leo, de 31 años, se le ha concedido permiso para viajar a Estambul para someterse a un examen médico y completar los trámites de su traslado al club de la Super Liga Turca”, informó el club inglés en un comunicado.

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A la espera de que se complete el traspaso, en cuanto se cumplan los últimos requisitos y trámites, Trossard abandonará el Arsenal después de disputar 175 partidos, con 36 goles y 34 asistencias, en el equipo de Mikel Arteta, con el que logró ser campeón este curso de la liga inglesa 22 años después. También fue finalista de la Liga de Campeones, además con él como titular.

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