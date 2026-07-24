Arbeloa, el último en moverse en Inglaterra: el Fulham sigue sin fichar

La Premier League es una liga que se caracteriza por la gran cantidad de traspasos que se producen cada verano, muchos de ellos a precios estratosféricos: este verano, ya se ha confirmado la llegada de Elliot Anderson al City por 135 millones, la de Tonali al Tottenham por 108 o la de Morgan Rogers al Chelsea por 138

En Inglaterra, no fichar puede ser sinónimo de quedarse atrás competitivamente respecto al resto, por eso 19 de los 20 clubes ya han incorporado como mínimo a un nuevo jugador a sus plantillas. El único equipo que aún no lo ha hecho es el Fulham de Arbeloa.

El periodo del técnico salmantino en el Real Madrid ya es cosa del pasado: desde el 8 de julio empezó la que es su primera etapa al mando de un primer equipo desde el inicio de la temporada. Hasta ahora, el único movimiento realizado es la adquisición definitiva de Kusi-Asare, delantero sueco que llega procedente del Bayern y que ya jugó cedido la temporada pasada en el club inglés.

Tres salidas sin reemplazo

Si ya de por sí que un equipo Premier no se haya reforzado pasado casi un mes de mercado es un hecho sorprendente, lo es todavía más teniendo en cuenta que el equipo ha tenido dos bajas muy sensibles: Harry Wilson y Raúl Jiménez, máximos goleadores del club en liga la temporada pasada con 10 y 9 goles respectivamente, quedaron como agentes libres y ya no forman parte del Fulham.

En defensa también han perdido a un jugador: Issa Diop, internacional con Marruecos en este Mundial al que han vendido al Ipswich Town por 10 millones de euros, que en el Fulham ocupaba el rol de tercer central con el anterior técnico, Marco Silva.

Árbeloa quiere pescar en La Fábrica

No obstante, que el Fulham no fiche a nadie hasta final de mercado es algo prácticamente imposible. Para tener un nuevo goleador, Arbeloa se ha interesado en traer a Gonzalo García, a quien no le dio mucho protagonismo en el Madrid, pero que fue importante para el técnico cuando coincidieron en el juvenil.

El entrenador también vería con buenos ojos traerse cedido a un jugador con el que coincidió en el filial del club blanco, según información de 'Mail Sport': César Palacios, extremo izquierdo de 21 años que ha marcado 15 goles esta temporada en Primera RFEF y a quien dio la oportunidad de debutar con el primer equipo.

César Palacios, en el Celta-Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

Varias informaciones también indicaban que Mastantuono era otro de los jugadores que podría reencontrarse con Arbeloa. No obstante, el periodista especializado en mercado Matteo Moretto indicó que estos rumores eran falsos.

Cada día que pasa son más los fichajes que se confirman en la Premier, por lo que sorprende mucho que el Fulham de Arbeloa siga sin haber hecho ningún movimiento en este mercado de verano, más teniendo en cuenta que el año pasado el equipo se gastó 75 millones de euros.