Arabia vuelve a apretar por Mohamed Salah

Tras nueve temporadas en el Liverpool, Mohamed Salah ha escrito su nombre con letras de oro en los libros de la historia del club red, gracias a un espectacular palmarés con dos Premier League, una UEFA Champions League, una FA Cup, dos copas de la Liga, una Community Shield, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Además, por si los trofeos no fueran suficiente para valorar el paso del egipcio por Anfield, sus más de 250 goles con el club de Merseyside le avalan para ser catalogado como leyenda. No obstante, con la llegada del mes de julio de 2026 la vinculación contractual entre el extremo y el Liverpool ha llegado a su fin, por lo que el próximo destino del dos veces Balón de Oro Africano es toda una incógnita.

Mo Salah se despide de la afición tras caer lesionado durante el Liverpool-Crystal Palace / EUROPA PRESS

Arabia aprieta por Salah

Por el momento, el jugador se encuentra plenamente concentrado en el Mundial, donde su selección se medirá ante Australia en los dieciseisavos, tras haber clasificado como segunda en la fase de grupos gracias en parte al gol y las dos asistencias del mejor jugador egipcio de la historia, frente a Nueva Zelanda y Bélgica. Eso sí, su futuro sigue sin decidirse y no está claro cuál será el camino que tomará el futbolista.

Si bien la semana pasada Karim Ramzi, presentador del programa 'Desde El Cairo' del canal egipcio 'On Sport Max', apuntaba que Salah no jugaría en Arabia la siguiente temporada e incluso que ya había elegido su futuro club antes de la Copa del Mundo, la situación parece haber dado un vuelco en las últimas horas. Mientras Ramzi cifró en un 90% las posibilidades de que Salah siga en el viejo continente, destinando el porcentaje restante a la opción de recalar en la Major League Soccer, desde Sky Suiza se apunta a que Arabia habría vuelto a la carga en el intento de hacerse con sus servicios.

El periodista Sacha Tavolieri informa de que Al-Ahli ya ha preguntado por las condiciones de una incorporación de Salah, que sería el escogido para sustituir a Riyad Mahrez, quien ha rescindido contrato con dicho club. Eso sí, por el momento la principal opción para sustituir al argelino es Karim Adeyemi, pues hasta ahora las negociaciones por Salah se encuentran en fase inicial, aunque el interés de la Saudi Pro League por hacerse con los servicios del extremo viene de lejos y parece el momento idóneo para concretarse, al ser ahora agente libre.