Arabia Saudí vuelve a la carga: nueva lluvia de millones

Arabia Saudí ha vuelto a activar la maquinaria. Después de un verano de relativa calma en comparación con el desembarco masivo de estrellas de 2023, la Saudi Pro League ha recuperado protagonismo en el mercado con operaciones que vuelven a demostrar una realidad difícil de combatir para los clubes europeos por su capacidad económica sigue estando varios escalones por encima del resto.

El último ejemplo es el de Francisco Trincão. El extremo portugués ha acabado aceptando la propuesta del Al Ahli. El club saudí ha pagado alrededor de 45 millones de euros por su traspaso y le ha puesto sobre la mesa un contrato de cuatro temporadas con un salario superior a los diez millones de euros netos por campaña, unas cifras imposibles de igualar para la inmensa mayoría de clubes europeos.

Trincao firma por el Al Ahli / Al Ahli

Este fichaje no solo supone la pérdida de uno de los futbolistas más determinantes de la liga portuguesa, sino que ejemplifica el nuevo modus operandi saudí: atacar jugadores que atraviesan el mejor momento de su carrera y que todavía tienen mercado en las grandes ligas europeas.

La ofensiva continúa ahora con Crysencio Summerville. Cuando todo apuntaba a que el extremo neerlandés seguiría desarrollando su carrera en Europa, el Al Hilal irrumpió con una propuesta que ha cambiado completamente el escenario. El club saudí ha alcanzado un acuerdo con el West Ham por una cifra cercana a los 65 millones de libras (unos 76 millones de euros), superando ampliamente las ofertas presentadas desde Europa. Roma había llegado a ofrecer alrededor de 46 millones de euros, mientras otros clubes como Aston Villa también seguían la operación, pero ninguno podía competir con el paquete económico saudí.

La enorme diferencia económica

No son casos aislados. La diferencia sigue estando en el músculo financiero. Desde que el Public Investment Fund (PIF) impulsó la transformación del fútbol saudí dentro del proyecto Vision 2030, cuatro de los principales clubes (Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad y Al Ahli) cuentan con un respaldo económico que les permite afrontar operaciones prácticamente inalcanzables para la mayoría del continente europeo.

Summerville y Zubimendi disputan un balón en el London Stadium / DANIEL HAMBURY / EFE

Además, el contexto económico europeo explica buena parte de este fenómeno. El endurecimiento de las normas de sostenibilidad financiera de UEFA y las restricciones derivadas del Fair Play Financiero obligan a muchos clubes a controlar al máximo el gasto. Incluso entidades con gran capacidad económica encuentran enormes dificultades para igualar contratos netos de diez, quince o veinte millones de euros anuales sin comprometer su equilibrio presupuestario.

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Esa es precisamente la ventaja competitiva de Arabia Saudí. No solo puede pagar traspasos elevados, sino que además ofrece salarios que cambian por completo la ecuación para futbolistas que todavía tienen varios años de élite por delante. Trincão ha sido el último en aceptar ese desafío. Summerville apunta a ser el siguiente. Y todo indica que no serán los únicos nombres de un verano en el que la Saudi Pro League vuelve a demostrar que sigue siendo uno de los grandes agitadores del mercado internacional.