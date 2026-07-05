Arabia Saudí entra en la puja por Trincao

Francisco Trincao apunta a ser uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes. El extremo portugués, que ha firmado la mejor temporada de su carrera con el Sporting de Portugal, cuenta con pretendientes en Europa, pero también ha despertado un importante interés en Arabia Saudí, que podría alterar su futuro este verano.

El atacante, de 26 años, llega al mercado estival después de completar un curso sobresaliente. Disputó 54 partidos oficiales, 51 de ellos como titular, firmó 13 goles y repartió 15 asistencias, siendo una de las grandes referencias ofensivas del Sporting.

Actualmente, Trincao está concentrado con la selección de Portugal para disputar el Mundial. Su futuro, sin embargo, podría resolverse una vez finalice su participación en el torneo, ya que todo apunta a que será uno de los nombres propios del mercado estival.

Trincao, con la selección de Portugal / MIGUEL A. LOPES

En marzo, el Sporting blindó al internacional portugués con una renovación hasta 2030, manteniendo una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Sin embargo, según informa A Bola, esa ampliación de contrato no ha cambiado la hoja de ruta del futbolista, que sigue contemplando una salida este verano con el visto bueno de la dirección deportiva del conjunto lisboeta.

La Premier League continúa siendo el destino preferido por Trincao y, a día de hoy, también parece la opción con más posibilidades. Varios clubes ingleses que compiten habitualmente en competiciones europeas siguen de cerca su situación y disponen del músculo económico suficiente para afrontar una operación de gran envergadura.

Champions

No obstante, la gran novedad es la irrupción de Arabia Saudí. Siempre había existido interés desde la Saudi Pro League, aunque hasta ahora esa posibilidad quedaba en un segundo plano para el jugador. Según la citada información, el extremo portugués contempla ahora con mucha más atención esa alternativa, lo que podría favorecer un movimiento durante las primeras semanas del mercado.

El Sporting, por su parte, espera realizar una venta importante. El club portugués considera que el traspaso podría cerrarse por una cifra situada entre los 40 y los 50 millones de euros, muy por encima de la inversión realizada para hacerse con el futbolista.

Francisco Trincao extendió su contrato hasta 2030 / SPORTING CP

La vinculación de Trincao con el Sporting comenzó en 2022 con una cesión procedente del FC Barcelona. Un año más tarde, el conjunto lisboeta adquirió el 50% de sus derechos y, en el verano de 2025, completó la compra abonando otros 11 millones de euros para hacerse con la totalidad del pase del jugador. En total, la operación supuso un desembolso de 18 millones de euros.

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Después de cuatro temporadas en Alvalade, Trincao podría poner punto final a su etapa en Lisboa. Desde su llegada ha disputado 208 partidos, ha marcado 47 goles y ha repartido 51 asistencias, además de conquistar dos Ligas portuguesas y una Copa de Portugal. Ahora, con el Mundial como escaparate, su futuro parece cada vez más cerca de resolverse.