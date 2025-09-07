La alternativa a Luis Díaz

Sin lugar a dudas, Luis Díaz se ha convertido este verano en uno de los nombres propios del mercado de fichajes. El delantero colombiano ha vivido un auténtico culebrón para salir del Liverpool en busca de una nueva aventura a sus 28 años. Pese a su clara voluntad de abandonar el club 'red', su marcha no fue nada sencilla.

El internacional con Colombia evidenció su intención de salir al inicio de verano con unas declaraciones en las que directamente abría la puerta a negociar con otros clubes. "Estamos en momentos de negociaciones, de hablar con el club, con Liverpool, con todo los que se acercan", apuntó en su regreso al club 'red' tras las vacaciones veraniegas.

Luis Diaz con el Bayern / X: BAYERN DE MÚNICH

A partir de ese momento, se inició la 'puja por Luis Díaz'. En ese sentido, el FC Barcelona fue uno de los equipos que más interés por el atacante colombiano. El conjunto azulgrana buscaba un extremo para reforzar la banda izquierda, sin embargo, las altas demandas del Liverpool frenaron esta posibilidad y los culés finalmente apostaron por la llegada de Marcus Rashford.

Sin el Barça de por medio, el Bayern de Múnich apareció como la opción más viable para Luis Díaz. El cuadro bávaro, que también necesitaba con urgencia una nueva pieza para su ataque, no dudaron en tirar la casa por la ventana por el internacional colombiano. Tras semanas de duras negociaciones, los muniqueses llegaron a un acuerdo con el Liverpool de 75 millones por el traspaso. ¿Caro o barato? El tiempo dirá.

SPORT

Sin embargo, el Bayern tenía alternativas al fichaje del colombiano. Según ha desvelado Cody Gakpo en declaraciones a 'ESPN', el 'gigante' alemán "vino a iniciar conversaciones sobre un posible traspaso, pero al final terminó fichando a Luis Díaz". "Otros clubes se acercan a ti, pero quizás prefieras quedarte en el tuyo. Cada uno lo gestiona a su manera, pero sin duda es difícil", apuntó el delantero neerlandés.

A pesar de que no hubiera para nada una mala incorporación, en el Bayern no pueden estar más contentos con la llegada de Luis Díaz. Fue una inversión importante, pero por el momento está saliendo a las mil maravillas. Hasta la fecha, el extremo colombiano, que ya es una pieza capital en el esquema de Vincent Kompany, ya ha logrado anotar en dos ocasiones y repartir otras dos asistencias. Pero la historia pudo ser muy diferente...