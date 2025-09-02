Alexis, Antony y todos los fichajes del último día en LaLiga

Parecía interminable pero el mercado de fichajes estival de la temporada 2025-26 ya ha llegado a su fin. Tras dos meses llenos de rumores, culebrones y traspasos, los equipos de LaLiga EA Sports ya han cerrado sus respectivas plantillas de cara a esta exigente temporada con el asterisco de la ventana de transferencias invernal que tendrá lugar en enero.

Pese a ser un verano muy movido, el campeonato español se ha vuelto a quedar lejos del gasto de otras grandes ligas. Los equipos de la Primera División española han gastado cerca de 700 millones de euros, por los más de 800 de la Bundesliga, los 1.160 'kilos' de la Serie A o la espectacular cifra de 3.200 millones invertidos de la Premier League en traspasos.

En ese sentido, el Atlético de Madrid y el Real Madrid han sido los principales animadores del mercado en España. Los 'colchoneros' han destinado más de 170 'kilos' en reforzar al equipo con las llegadas destacadas Álex Baena, Dávid Hancko o Johnny Cardoso, mientras que los madridistas han gastado 167 millones en los fichajes de Alexander-Arnold, Franco Mastantuono, Álvaro Carreras y Dean Huijsen.

Mastantuono, en su debut como titular en el Real Madrid / Associated Press/LaPresse

Pero los rojiblancos apuraron sus opciones hasta el final y en el último día de mercado cerraron la llegada de Nico González. El internacional argentino, de 27 años, formalizó su contrato este lunes, tras el acuerdo entre clubes, que incluye una compra obligatoria al final de esta campaña por 32 millones de euros en el caso de que se den "determinadas condiciones", según explicó la Juventus en un comunicado.

Nico González, que ya hizo algunos estiramientos en la sesión vespertina de su nuevo equipo en el Centro Deportivo de la localidad madrileña de Majadahonda, se sumará ahora a la selección argentina para las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 frente a Venezuela y Ecuador, los próximos 4 y 9 de septiembre, respectivamente.

Antonio de Triana

Otro de los equipos que se movió a lo grande en el último día de mercado fue el Betis. La entidad andaluza pudo hacer realidad el regreso de Antony para las próximas cinco temporadas procedente del Manchester United, al que el club bético pagará unos 25 millones de euros más la mitad de una posible plusvalía en caso de venta.

De 25 años e internacional absoluto con Brasil en dieciséis ocasiones, el atacante paulista, consciente de que no entraba en los planes de Rubén Amorim, se ha mantenido firme todo el verano en su idea de volver al Betis, lo que ha facilitado las arduas negociaciones entre clubes que se han prolongado durante los dos últimos meses. Más allá de Antony, el Betis también oficializó la incorporación de Sofyan Amrabat, procedente del Fenerbahçe en calidad de cedido sin opción de compra, para elevar un poco más el nivel de la medular.

Doble golpe de la Real

También la Real Sociedad se erigió como protagonista en las últimas horas del mercado. El cuadro 'txuri-urdin' reforzó su medular con las incorporaciones de Yangel Herrera y Carlos Soler. El centrocampista venezolano llegó traspasado por el Girona, firmó un contrato por 5 temporadas y cumple el perfil que había pedido el entrenador Sergio Francisco, quien demandó al club un centrocampista con poderío físico, recorrido y energía.

Por su parte, el mediocampista valenciano, que no contaba para Luis Enrique en París, aterriza en Anoeta hasta el final de la temporada 2028-2029, con opción para prorrogar el contrato una campaña más. En el terreno de las bajas, la Real Sociedad confirmó un acuerdo para el traspaso de Hamari Traoré al Paris FC. El lateral derecho maliense llegó al club vasco hace dos temporadas para reforzar el lateral derecho y en la campaña 2023-2024 se hizo con la titularidad y disputó 40 partidos. Sin embargo, sufrió una importante lesión que le impidió tener protagonismo la pasada campaña.

Adiós a Etta Eyong y bienvenida a Mikautadze

Una de las grandes sorpresas la llevó a cabo el Levante con el fichaje del delantero Etta Eyong tras llegar a un acuerdo con el Villarreal. Fuentes cercanas a la operación cifraron la misma en unos tres millones de euros, aunque el club groguet se guardaría la posibilidad de recuperar en el futuro al jugador camerunés

Eyong, de 21 años, se había convertido en una de las sensaciones del inicio de la temporada, tras jugar los tres primeros partidos con el Villarreal, anotar un gol y repartir dos asistencias. El atacante africano, que llegó el pasado verano al filial groguet con el que marcó 19 goles en 30 partidos en Primera RFEF y debutó con el primer equipo, vivirá una experiencia al máximo nivel con el Levante.

Etta Eyong, durante el partido de la primera jornada de LaLiga entre Villarreal CF y Real Oviedo. / ANDREU ESTEBAN

Sin embargo, la entidad de la Plana firmó un sustituto de garantías con George Mikautadze, que llegó procedente del Olympique de Lyon y firma por seis temporadas. El futbolista georgiano se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club, ya que el Villarreal abonó 30 millones de euros por su fichaje,

El club castellonense hace este esfuerzo para reforzar la línea de ataque en una temporada en la que disputa la Champions League. El destacado desembolso económico por el internacional georgiano o por el defensa Renato Veiga han sido posibles por los importantes traspasos de varios jugadores a lo largo de este mercado como Álex Baena, Thierno Barry o Yeremy Pino.

Traca final en el Sevilla

Pese a perder a Dodi Lukebakio, traspasado al Benfica por poco más de 20 millones, el Sevilla también aprovechó 'deadline day' para reforzarse de cara a esta temporada. El club hispalense anunció las llegadas del defensor portugués Fabio Cardoso, que llegó como agente libre procedente del Al-Ain emiratí, y del centrocampista Batista Adelino Mendy, que aterrizó en calidad de cedido desde el Trabzonspor Kulübü de la Süperliga turca. Pero el 'bombazo' final fue el fichaje de Alexis Sánchez. El tocopillano rescindió con el Udinese y firma por la entidad de Nervión por una temporada para reforzar la delantera del cuadro de Matías Almeyda. Traca final del Sevilla en un último día de mercado de locura en el Sánchez-Pizjuán.

Nuevo 'killer' para el Rayo Vallecano

No se quedó atrás el Rayo Vallecano con el fichaje del delantero brasileño Alexandre Zurawski, 'Alemão', también con nacionalidad polaca. Esta incorporación era una prioridad para la dirección deportiva del club madrileño para reemplazar las bajas de Sergi Guardiola y Raúl de Tomás.

Alemão, de 27 años, llegó procedente del Pachuca mexicano, con el que llevaba disputados seis partidos, aunque conoce bien el campeonato español tras su paso por el Real Oviedo, con el que disputó 83 partidos, marcó 22 goles y dio cinco asistencias en sus dos temporadas de azulón entre 2023 y 2025.